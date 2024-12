La cantante de cumbia, Marisol, compartió su opinión sobre el controvertido romance entre Christian Cueva y Pamela Franco. Cabe recordar que la conocida ‘Faraona de la cumbia’ y el futbolista han colaborado en varias ocasiones, interpretando juntos en el escenario, por lo que se evidenciaba una notable amistad entre ellos. Sin embargo, la situación habría cambiado según las declaraciones de la cantante.



¿Qué dijo Marisol sobre el romance de Cueva y Franco?



Con su característico estilo, Marisol no dudó en expresar su opinión sobre el controvertido romance entre Christian Cueva y Pamela Franco, dejando en claro sus verdaderos sentimientos al respecto.

“Yo lo consideré o lo consideraba mi amigo y no puedo decir si darle o no mi aprobación. Yo creo que si está feliz y bueno, están felices, ¿qué podemos hacer, no? Son ellos”, se cuestionó en entrevista con ‘América Espectáculos’.



Sin embargo, Marisol dejó muy en claro que siempre estará del lado de la familia, lo que habría sido un contundente dardo a Christian Cueva después de que finalizara su matrimonio con Pamela López hace meses.



“Yo siempre voy a estar del lado de los hijos, más que todo de las esposas y los hijos. Porque los hijos son los que más sufren. A mí, siempre en una relación, sea esta o cualquier otra, yo siempre voy a sacar cara por los niños”, añadió la cantante.

¿Marisol envía indirectas a Pamela Franco?



Antes de finalizar, Marisol añadió un lapidario comentario sobre la polémica pareja, dejando entrever que no le vería futuro a la relación entre ‘Aladino’ y Franco. “Siempre lo que empieza mal, termina mal (…) siempre”, sentenció tajantemente.

Por otro lado, Marisol se pronunció acerca de las contundentes indirectas que, según las redes sociales, se dirigirían a Pamela Franco durante sus presentaciones en vivo.



“La gente que me conoce sabe que hace años hago TikTok contra los tramposos. Como el otro tema es mediático, de inmediato lo relacionan. Quien se sienta aludida es su problema”, aseveró.