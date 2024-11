La cantante Marisol lanzó fuertes críticas hacia Christian Cueva y Pamela Franco al considerar que su nueva versión del clásico tema 'Cervecero' está "destruyendo la cumbia". Ante estos comentarios, la pareja fue abordada por la prensa, y ambos decidieron expresar sus opiniones sobre el tema sin entrar en controversias.

Christian Cueva y Pamela Franco responden a las críticas de Marisol

Pamela Franco, expareja de Christian Domínguez, respondió durante una entrevista para 'América hoy' asegurando que no se siente aludida por los comentarios de Marisol y que, en realidad, ya tuvo la oportunidad de conversar directamente con la 'Faraona' sobre el tema. "La verdad que yo me enfoco en mi trabajo, en lo que yo hago, al final de cuentas, como ya lo he dicho, el público es quien tiene la última palabra y si gusta algo al público hay que respetarlo", afirmó Franco, dejando en claro que su atención está en su carrera y en la recepción del público.

Por su parte, Christian Cueva compartió sus impresiones en el programa 'Amor y fuego', donde expresó su incomodidad ante los comentarios de Marisol. A pesar de mantener una relación cordial con la cantante, el futbolista destacó la importancia del respeto en este tipo de situaciones. "Prefiero evitar la verdad porque creo yo que tiene que haber un respeto ante nada como yo lo he tenido siempre con las personas, con las artistas. Yo no soy ningún cantante, no es mi género, no es mi rubro", señaló Cueva, aclarando que no busca adentrarse en la polémica.

El futbolista también enfatizó que, si bien acepta las opiniones de los demás, considera que estas deben expresarse con respeto y de forma directa. “Si algo se tiene que decir que sea a la cámara”, concluyó Cueva, enviando un mensaje directo y claro en respuesta a las críticas de Marisol.