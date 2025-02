Mauricio Mesones negó tener perfiles en apps de citas: "No es mía". Foto: Composición LR/difusión

Mauricio Mesones negó tener perfiles en apps de citas: "No es mía". Foto: Composición LR/difusión

El pasado 14 de febrero por motivo del Día de San Valentín, el cantautor peruano Mauricio Mesones estuvo como invitado en el programa de Youtube 'Otro mood'. Su presencia logró arrancar varias sonrisas a los conductores, quienes disfrutaron de una amena conversación con el artista. En un momento, el exparticipante de 'El gran chef famosos' se pronunció sobre la aparición de perfiles con sus fotos en app de citas.

Mauricio Mesones no dudó en aclarar que esos perfiles no le pertenecen y son falsos. Como se sabe, el cantautor está casado desde hace más de 10 años y ha formado una feliz familia con su esposa.

Mauricio Mesones negó tener perfiles en app de citas

Durante el programa 'Otro mood', Mauricio Mesones fue consultado por su experiencia en las populares app de citas. Al respecto, el cantante de 'La cumbia linda del amor' aprovechó para aclarar sobre la aparición de un perfil con sus fotos e información suya en la conocida aplicación de citas Bumble. “Por sea caso quiero decir que esa cuenta de Bumble verificada que hay con mi cara y palomita azul no es mía (…) No es mía, por favor no le hablen”, mencionó.

Cuando le preguntaron si había tenido problemas gracias a estos falsos perfiles, Mauricio Mesones aseguró que hasta el momento no se le acercaron personas a reclamarle o que hayan mantenido alguna conversación con los perfiles, posiblemente manejado por inescrupulosos. “No, todavía no, pero esa cuenta no es mía”, reiteró el cantante de cumbia.

Mauricio Mesones afirma que usó apps de citas cuando estaba soltero

Por otro lado, los conductores del espacio le consultaron a Mauricio Mesones si había usado en el pasado las app de citas para entablar alguna conexión romántica. Ante esto, el exparticipante de 'El gran chef famosos' señaló que tenía un pasado usando estas plataformas, pero aclaró que fue en el tiempo que estaba soltero. “Existía el Mirc, el Latin chat, el MySpace (…) Sí, tengo un pasado. Sí, chateaba, era un galán. Era un lornaza, yo chateaba con mi nombre. No tenía nada que ocultar porque era soltero”, respondió.