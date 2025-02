Durante una entrevista ante las cámaras de Latina, Mauricio Mesones sorprendió al confirmar que no estuvo en la fiesta de cumpleaños de Nelly Rossinelli en 2024, a pesar de que siempre se llevó bien con la jurado de ‘El gran chef famosos’. Ante esto, Rossinelli no tardó en dar su respuesta a través de su cuenta de Instagram.

Mauricio Mesones ha brillado en el programa ‘El gran chef famosos’. Su primera aparición fue como concursante en la segunda temporada, donde su carisma y destrezas en la cocina lo convirtieron en uno de los preferidos del público. A pesar de no haber obtenido el primer lugar, su actuación dejó una huella significativa. Más tarde, Mesones volvió al programa, esta vez como conductor invitado, donde aportó su característico humor y energía.

¿Qué dijo Mauricio Mesones sobre la jurado de ‘EGCF’?

En el nuevo episodio del programa ‘Un día junto a…’ de Latina, Mauricio Mesones fue el invitado y reveló que Nelly Rossinelli, jurado de ‘El gran chef famosos’, no lo invitó a su fiesta de cumpleaños que se realizó en agosto de 2024, a pesar de que al evento sí asistieron varios participantes del programa culinario.

“No me invitaron (al cumpleaños de Nelly Rossinelli). Pero todo bien, ¿ah? Igual no podía. De repente pasó eso. Nelly, como lo sabe todo, de repente dijo: ‘Uy, Mauricio no va a poder ir, así que ¿para qué lo vamos a invitar? De repente se le va a partir el corazón”, detalló el cantante a manera de broma y mostrando que no guarda ningún resentimiento.

¿Cómo respondió Nelly Rossinelli?

En respuesta a la declaración de Mauricio Mesones en la entrevista, Nelly Rossinelli utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que, a pesar de haber intentado comunicarse con varios concursantes de todas las temporadas del programa, no logró establecer contacto con él, ya que el chat correspondiente a su temporada no se encontraba habilitado.

“Mau bello, en mi defensa, yo escribí a todos los chats de todas las temporadas, pero el tuyo no tenía chat. Por eso no te invité. Pero sabes que te quiero. Este año no se me pasa nadie”, escribió en la publicación de la entrevista en el Instagram oficial de Latina.