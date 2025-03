Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, se sentó en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' para contar su versión sobre la polémica relación que sostuvo con el futbolista. Durante el programa, la influencer respondió preguntas comprometedoras que dejaron al descubierto detalles de su matrimonio, incluyendo supuestas infidelidades, maltratos y el rechazo que sufrió por parte de la familia del deportista.

En un adelanto del programa conducido por Beto Ortiz, López reveló que la familia de Cueva nunca la aceptó debido a que, cuando se conocieron, ella ya tenía una hija de 10 años. Además, expuso mensajes entre el futbolista y Melissa Klug, lo que generó aún más controversia sobre la vida privada del deportista.

Pamela López y su relación con la familia de Christian Cueva

Uno de los momentos más conmovedores del programa fue cuando Pamela López reveló que la familia de Christian Cueva rechazó la idea de que sea su pareja. “Su familia nunca me aceptó porque yo ya tenía una hija”, confesó entre lágrimas. La influencer detalló que esta situación marcó su relación y que, pese a los años transcurridos, nunca logró la aceptación de su entorno.

Además, durante la grabación, su hija Fabiana López estuvo presente en el set y se convirtió en su principal apoyo emocional. “Cada vez que las preguntas se ponían difíciles, sus amigas y su hija la volvían a levantar”, comentó Beto Ortiz en una entrevista con Infobae Perú. La presencia de la joven hizo que el testimonio de Pamela fuera aún más impactante para la audiencia.

¿Pamela López cobró por participar en 'El valor de la verdad'?

En medio de las especulaciones sobre un posible pago por su participación, Beto Ortiz aclaró que los concursantes del programa solo reciben dinero si superan todas las preguntas del polígrafo con respuestas verídicas. “El invitado cobra lo que gana”, explicó el conductor para Infobae Perú.

Ortiz enfatizó que el reality no ofrece un incentivo monetario adicional y que el premio máximo es de S/50.000. “Si no gana nada, no se lleva nada”, aseguró. Esta dinámica busca garantizar la transparencia del programa, donde los participantes deben decir la verdad para poder obtener el jugoso premio.