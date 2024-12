Jefferson Farfán confiesa que sufrió tras fracasar con su restaurante en Turquía: "Lo perdí todo"

El exfutbolista Jefferson Farfán continúa demostrando su espíritu emprendedor al incursionar con éxito en el mundo empresarial. Hace unas semanas inauguró su centro comercial, conocido coloquialmente como 'Foquita Mal', aunque su nombre oficial es KM40. Este ambicioso proyecto está ubicado en Punta Hermosa y ha despertado gran interés entre sus seguidores y el público en general.

Jefferson Farfán da detalles de su primer fracaso en el mundo empresarial

Durante una entrevista con Santiago Salazar en el canal de YouTube 'Edición Limitada', Jefferson Farfán compartió detalles sobre su decisión de apostar por este emprendimiento y cómo llegó a concretarlo. Según reveló, fue su madre quien lo motivó a dar este paso tan importante, incluso después de haber enfrentado un revés en un intento previo de negocio.

El exjugador de fútbol recordó que su primera incursión empresarial fue abrir un restaurante en Turquía durante su estadía como futbolista. Sin embargo, la llegada de la pandemia afectó gravemente su negocio, llevándolo a una pérdida económica significativa.

"Más o menos en el proceso de cuando llegué a Rusia, ya me lancé con todo y puse un restaurante y por la pandemia me fue mal, perdí todo. Lo perdí todo, imagínese, el dolor, el sufrimiento, lo perdí todo, es duro. Es muy duro, pero tengo una persona muy importante en mi vida, que es mi madre, que me dijo: "no te puedes caer en este momento"", afirmó la 'Foquita'.

Luego de esta mala experiencia, Jefferson Farfán no se sentía seguro de seguir invirtiendo, menos en proyectos que demandaran mucho dinero, pues había tenido una gran pérdida económica con lo de su restaurante. Sin embargo, de un momento a otro, su mamá lo llamó y le contó de negocio que le aseguraría el futuro a sus hijos: el centro comercial KM40.