Tras seis años de ausencia, 'El valor de la verdad', uno de los programas más icónicos de la televisión peruana, regresa a la pantalla este domingo 9 de marzo bajo la conducción de Beto Ortiz. En esta nueva temporada, el primer episodio tendrá como protagonista a Pamela López, quien revelará detalles desconocidos sobre su relación con Christian Cueva.

En una reciente entrevista, Beto Ortiz dejó entrever quiénes podrían ser los próximos invitados que ocuparán el temido sillón rojo, donde los participantes suelen hacer impactantes revelaciones con la esperanza de llevarse el premio de 50 mil soles. Sus declaraciones han despertado gran expectativa entre los seguidores del programa, quienes esperan sorpresas y confesiones que marcarán la farándula peruana.

Beto Ortiz adelanta detalles sobre los posibles invitados de la nueva temporada de 'El valor de la verdad'

Beto Ortiz, en conversación con Infobae Perú, habló sobre su emoción por el regreso del 'El valor de la verdad' y reveló que ya tiene una lista de los primeros concursantes. Además, resaltó que esta temporada contará con invitados de distintos ámbitos, desde el espectáculo hasta la política, asegurando así un formato dinámico y lleno de sorpresas para el público.

“En los seis años que no ha estado El valor de la verdad, han aparecido en escena decenas de personajes que no existían. No solo las Pamelas y los Christian, sino también los “guerreritos”, las cantantes de cumbia y muchos futbolistas, también, aparte de los políticos, que también serán invitados en algún momento”, detalló el periodista.

Aunque no reveló nombres, Beto Ortiz señaló que ya cuenta con una lista de personajes que darán mucho que hablar. Además, mencionó que su equipo de producción ya está en contacto con ellos, ya que convencerlos de participar en el programa no siempre es una tarea sencilla. “Esa es la parte más difícil del programa, con justa razón la gente le tiene miedo al valor de la verdad y convencerlos de sentarse en el sillón rojo es una ardua tarea”, reveló el escritor.

¿Pamela López cobró para sentarse en 'El valor de la verdad'?

Beto Ortiz dejó en claro que los concursantes no reciben un pago por aceptar estar en 'El valor de la verdad', sino que su única recompensa depende del dinero que logren acumular respondiendo las preguntas. “El invitado cobra lo que gana”, dijo el conductor a Infobae Perú.

Asimismo, Beto Ortiz aclaró que Pamela López, la primera invitada de la temporada, solo recibirá el dinero que logre acumular durante el programa. Explicó que si los participantes recibieran un pago adicional, el presupuesto no alcanzaría. “La primera invitada se lleva lo que gana, al igual que la última. Si no gana nada, no se lleva nada. El premio es de 50 mil soles, así que si tuviera que pagarles por participar, tendría que tener al menos 200,000 soles disponibles. No, no hay dinero extra para pagarles solo por estar allí”, expresó el conductor de 'El valor de la verdad'.