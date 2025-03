Durante su participación en el podcast ‘¿Ahora qué?’, Pamela Franco mostró su sentido del humor al referirse a la reciente relación de su expareja Christian Domínguez. En un tono jocoso, la cantante sugirió que hubiera sido preferible que él no se hubiera separado de Karla Tarazona.

A pesar de que Pamela Franco ya se encuentra en una nueva relación, aún la siguen vinculando a Christian Domínguez, por lo que no dudaron en consultarle sobre la pedida de mano de su expareja Christian Domínguez a Karla Tarazona. Sin embargo, la cantante restó importancia a lo que haga el padre de su hija: “No he visto, veo lo que me importa”.

Pamela Franco se pronuncia sobre Christian Domínguez y Karla Tarazona

Hace unos días, Pamela Franco fue consultada sobre la particular pedida de mano que hizo Christian Domínguez a Karla Tarazona en el podcast de Kenji Fujimori. La cantante estuvo en el programa ‘¿Ahora qué?’, donde no dudó en minimizar la acción de su expareja.

“No he visto, solo veo lo que me importa… Hoy por hoy, lo que hagan otras personas no me interesa, en buena onda, no me importa. Mi vida gira alrededor de las personas que amo en este momento y de mi familia”, detalló al inicio.

Cabe señalar que Pamela Franco resaltó que solamente espera que Christian Domínguez sea feliz con Karla Tarazona, por lo que ya les habría dado su bendición. “Creo que, en general, todas las personas pasamos por momentos. Y en este momento, ellos están enamorados, conviven y se aplaude eso. Que sean felices”, agregó contundentemente.

La particular broma de Pamela Franco

Por otro lado, Pamela Franco se mostró desinhibida al hacer comentarios humorísticos sobre la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, ya que considera que harían una buena pareja. “Nunca debió separarse… mentira, yo hablo de broma”, explicó la cantante a manera de broma.