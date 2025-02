Christian Cueva y Pamela Franco fueron los invitados recientes en el podcast '¿Ahora qué?', conducido por Carloncho y Carlos Vílchez. Durante la conversación, surgió el tema del llamativo anillo que la cantante ha mostrado en sus redes sociales, generando especulaciones sobre un posible compromiso. Semanas atrás, Pamela Franco negó que se tratara de una sortija de compromiso y aseguró que ella misma la había adquirido. Sin embargo, Cueva sorprendió a todos al contradecirla en vivo y confirmar que él se lo regaló.

El anillo ha causado revuelo desde que 'América hoy' sugirió que podría ser una señal de compromiso entre ambos, lo que generó críticas debido a que Christian Cueva aún no ha formalizado su divorcio con su esposa, Pamela López. Franco intentó despejar dudas y negar cualquier vínculo con el futbolista en ese sentido, pero las declaraciones de 'Aladino' dejaron entrever lo contrario.

Christian Cueva desmiente a Pamela Franco y aclara el significado del anillo

Durante el podcast, Christian Cueva fue consultado sobre la joya y, para sorpresa de muchos, afirmó que él fue quien se la obsequió. No obstante, aclaró que el anillo no tiene un significado matrimonial. “Hay muchas cosas que significan, para mí, algo importante en mi vida, y ella lo sabe. Así que por ese lado yo estoy tranquilo, un anillo no significa ‘todo’. Ella sabe el amor y respeto que tengo hacia ella, su hija y su familia en general”, declaró Cueva, restándole importancia a las especulaciones sobre un compromiso con Pamela Franco.

¿Cuánto costaría el anillo que Christian Cueva le regaló a Pamela Franco?

Hace unas semanas, el programa 'América hoy' analizó el lujoso anillo que Pamela Franco ha lucido en redes sociales y consultó a un experto en joyería para estimar su valor. Según el especialista, la pieza podría ser de platino o plata con una piedra de imitación de 18 quilates. “Podría tratarse de un anillo de plata con una piedra de imitación de 18 quilates o un anillo de platino que se está utilizando mucho. La piedra es incolora con corte corazón, más me inclino por como lo está presentando Pamela que es un anillo de compromiso", detalló.

En cuanto al precio, el joyero indicó que si la piedra es un diamante natural con corte corazón, su valor podría oscilar entre 3,000 y 5,000 dólares. En el caso de diamantes alternativos, la cifra descendería a un rango de 1,000 a 2,500 dólares, mientras que si fuera una imitación, costaría entre 500 y 1,000 dólares.