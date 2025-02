El futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco fueron protagonistas de un peculiar momento durante una reciente entrevista en streaming. Mientras conversaban sobre su relación, el deportista sorprendió a todos con un inesperado comentario al referirse al pasado sentimental de su pareja, lo que llevó a que ella lo corrigiera en vivo.

El episodio ocurrió en el programa digital '¿Ahora qué?', donde los conductores le preguntaron a Christian Cueva sobre los detalles con los que conquista a Pamela Franco. Su respuesta, aunque sincera, denotó cierto recelo, lo que llevó a que la cantante reaccionara rápidamente para evitar más comentarios incómodos.

¿Qué pasó entre Christian Cueva y Pamela Franco?

Todo comenzó cuando Pamela Franco destacó que en su relación siempre ha sido una persona detallista y que, hasta el momento, las sorpresas han sido para ella. En ese contexto, los conductores del programa le preguntaron al futbolista cómo había logrado que la artista lo sorprendiera en ocasiones especiales.

"Como dice Pamela, ella siempre ha tenido sus detalles… bueno, hasta donde yo sé, con mi persona", comentó Christian Cueva, con un tono serio. Sin embargo, rápidamente agregó: "La realidad es como son, con mi persona... no sé si con otros", dejando entrever cierta duda sobre si su pareja había sido igual de atenta en sus relaciones anteriores.

Al notar la insinuación, Pamela Franco no dudó en frenarlo de inmediato. "Todo estaba bien. Ya, ya. Corten", respondió con evidente incomodidad, dando por terminada la conversación. Para calmar la tensión, la exintegrante de Puro Sentimiento enfatizó: "Tú eres el único, porque los demás no importan".

Pamela Franco sorprende con inesperados detalles de su relación con Christian Cueva

La cantante Pamela Franco se sinceró sobre su romance con Christian Cueva en el podcast '¿Ahora qué?', donde compartió detalles poco conocidos de su relación. El influencer Ángel Ramírez, quien conducía el programa, no pudo ocultar su curiosidad y le preguntó directamente: “¿Qué es lo que te atrae de Cuevita? Pero físicamente”. Ante esto, la artista no dudó en revelar el nivel de conexión que mantiene con el jugador de la selección peruana, asegurando que es algo que nunca antes había experimentado.

"Físicamente, nosotros tenemos mucha piel y eso no pasa con todas las personas. Esa conexión que cuando miras a una persona y solamente necesitabas mirarlo y ya, eso pasa. Eso así nomás no te pasa con cualquiera. Es más, nunca me había pasado", confesó la cantante de ‘El cervecero’, dejando entrever que su actual relación es distinta a las que tuvo en el pasado.