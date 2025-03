Christian Cueva siempre se ha mostrado enamorado de Pamela Franco en sus entrevistas, derrochando romanticismo con palabras dulces, dedicatorias e incluso canciones. No falta el gesto cariñoso, la mirada cómplice o el clásico agarre de manos que refuerza la conexión entre ambos.

Sin embargo, en su más reciente aparición en el podcast ‘¿Ahora qué?’, donde participó de manera virtual desde Cusco mientras Pamela estaba en el set, ocurrió algo inesperado. Cuando Carloncho, uno de los conductores, mencionó la posibilidad de que el futbolista se casara con la cumbiambera, su reacción ante cámaras fue insólita y dejó entrever que, quizás, aún no está listo para dar ese gran paso.

Así reaccionó Cueva cuando le mencionaron sobre casarse con Pamela Franco

Christian Cueva se conectó por videollamada con el programa ‘¿Ahora qué?’, en YouTube y, desde el primer momento, no dudó en expresar su amor por Pamela Franco con románticos mensajes. Todo parecía ir sobre ruedas, con el futbolista demostrando lo enamorado que está. Sin embargo, la armonía no duró mucho. Una inesperada situación cambió por completo el ambiente.

En medio de la entrevista, Carloncho lanzó una sugerencia que tomó por sorpresa a Christian Cueva: "¿qué tal si, tras anotar un gol con Cienciano, te quitas la camiseta y luces un polo con 'Pamela, cásate conmigo?'", propuso el conductor. Lejos de entusiasmarse, ‘Aladino’ llevó las manos a la cabeza y, sin pensarlo dos veces, descartó la idea de inmediato.

"Aguanta. Como dice Jack el destripador, vamos por partes", mencionó el futbolista con una sonrisa tímida, dejando entrever que no desea comprometerse con Pamela Franco. Sin embargo, mientras decía esas palabras, la cantante reaccionó llevándose las manos a la boca, lo que llamó la atención en los usuarios. Cabe recordar que el futbolista aún está casado con Pamela López, madre de sus tres hijos.

Pamela Franco revela detalles íntimos de su relación con Cueva

Durante su participación en el podcast ‘¿Ahora qué?’, Pamela Franco no esquivó ninguna pregunta. Por esa razón, al notar lo enamorada que se mostraba de Christian Cueva, el influencer Ángel Ramírez no pudo contener su curiosidad y le lanzó una pregunta directa: “¿Qué es lo que te atrae de Cuevita? Pero físicamente”.

Lejos de incomodarse, la cantante respondió con total naturalidad y dejó al descubierto un detalle íntimo de su relación con el futbolista. "Físicamente, nosotros tenemos mucha piel y eso no pasa con todas las personas. Esa conexión que cuando miras a una persona y solamente necesitabas mirarlo y ya, eso pasa. Eso así nomás no te pasa con cualquiera. Es más, nunca me había pasado", dijo la cantante