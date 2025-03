En una entrevista frente a ‘Más espectáculos’, Mario Irivarren fue cuestionado sobre la posibilidad de que aún mantenga comunicación con su expareja Alondra García Miró, luego de haber contado un momento anecdótico de cuando eran pareja.

Las declaraciones pasadas de Mario Irivarren sobre cómo fue su relación con Alondra García Miró despertaron el interés de la prensa, por lo que no dudaron en cuestionarle si ha seguido hablando con la influencer tras haber concluido la relación en 2014.

¿Mario Irivarren sigue hablando con Alondra?

Luego de que Mario Irivarren volviera a hablar de su expareja Alondra García Miró, las cámaras de ‘Más espectáculos’ no dudaron en consultarle si aún tenía comunicación con la joven modelo. Sin embargo, el chico reality resaltó que no se habla con ella.

“No, no sé nada de ella, no tengo ni idea. Casi que, después de que terminamos, no hemos vuelto a hablar, más que tres veces que me la he cruzado por acá de hola y hola. No tengo ni idea, pero le deseo siempre lo mejor”, detalló muy relajado.

Cabe señalar que previamente, en su podcast ‘Good time’, Mario Irivarren contó que no considera a Alondra García Miró como una amiga: “Lo que pasa es que con Alondra ya no he mantenido comunicación; cuando la he visto, la he saludado”.

¿Qué momento incómodo vivieron?

Por otro lado, Mario Irivarren, hace unos días en su podcast, no dudó en revelar un incómodo momento que vivió cuando fue pareja de Alondra García Miró, tras asistir a una reunión de las amigas de la modelo.

“Era un choque de mundos bien pend***. Una vez me llevó a una reunión de sus amigas del cole, llegué a una mansión, yo me sentía como Will Smith cuando llega a Bel-Air. ‘Bien bacán el condominio’ y ella me dijo: ‘¿qué condominio?, es la casa. (...) No entendía de qué hablaban. Yo le confesé que no entendía y eso le gustaba y le causaba risa. Era un choque cultural bien marcado”, confesó el chico reality.