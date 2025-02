Mario Irivarren, reconocido personaje de la farándula que se ha ganado fama por su carismática personalidad y su paso por los reality shows 'Combate' y 'Esto es Guerra', sorprendió a sus seguidores al confesar el sueldo que gana como conductor en el podcast 'Good Time'. El compañero de Laura Spoya y Gerardo Pe', señaló en una reciente entrevista para el canal de YouTube de Edson Dávila que la remuneración que le ofreció el Pelao es meramente simbólica comparado con lo que recibe en la TV.

"Nos está yendo muy bien y me siento realmente contento. Me encanta este nuevo proyecto. Esta nueva faceta. No por el dinero", indicó el chico reality. Esta respuesta generó curiosidad en el popular 'Giselo' quien no dudó en cuestionar a Mario Irivarren.

¿Cuánto gana Mario Irivarren como conductor en el podcast 'Good Time'?

Según comentó el chico reality, el sueldo que le ofrecieron para asumir la conducción del podcast 'Good Time' no es tan alto. Comparado con otros trabajos que ha tenido en televisión, el monto que gana solo le alcanzaría para cubrir el costo mensual de la gasolina de su auto.

"Mi contrato con el Pelao y con el canal es un sueldo muy bajo. Mi sueldo es casi simbólico (...) El (sueldo) de 'Esto es guerra' simboliza la riqueza (...) Obviamente le hemos apostado al proyecto. Ha funcionado, pero cuando hubo las reuniones, el sueldo que me pusieron sobre la mesa es totalmente simbólico. Es técnicamente lo que me gasto al mes en gasolina", explicó.

A pesar de ello, el ex chico reality señaló que aceptó la propuesta porque quería un espacio donde poder expresarse con libertad, algo que no puede hacerlo en la televisión.

"No lo hacía por la plata. Quería tener un lugar en el que yo pudiera expresarme. Siento que toda la vida he estado censurado (de la opinión pública) en la televisión", sentenció.

¿Qué carrera estudió Mario Irivarren?

Mario Irivarren inicialmente aspiraba a estudiar Derecho; sin embargo, debido a limitaciones económicas y a que la carrera no se ofrecía en el Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), optó por Administración y Marketing en dicha institución. Para financiar sus estudios, trabajó en KFC, lo que le permitió acceder a una beca. A pesar de su esfuerzo, no culminó la carrera, ya que decidió dedicarse a su participación en el programa de televisión 'Combate'.