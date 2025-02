Una reciente reacción de Mario Irivarren ante una fotografía inédita donde aparece besando a Angie Arizaga en 'Combate' ha generado revuelo en redes sociales. Durante una entrevista en el podcast 'Good time', el chico reality fue sorprendido con la imagen que lo vinculaba sentimentalmente con su excompañera de programa, lo que lo dejó sin palabras.

La revelación ocurrió cuando la conversación giró en torno a los romances que se habría 'armado' dentro del recordado reality de competencia. Inicialmente, la expareja de Alondra García Miró desmintió haber protagonizado algún tipo de relación sentimental con la actual novia de Jota Benz; sin embargo, su expresión de asombro al ver la evidencia en pantalla dejó a todos los presentes sorprendidos.

El beso entre Mario Irivarren y Angie Arizaga en 'Combate'

El momento se dio a conocer en una reciente emisión del podcast 'Good time', conducido por Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irivarren, donde se debatía sobre los supuestos romances arreglados en realities peruanos. Durante la charla, Zumba, exintegrante de 'Combate', afirmó que existieron varias historias de amor que habrían sido parte del guion del programa. Fue entonces cuando Gerardo Pe, comediante y amigo del conductor Dafonseka, interrumpió para señalar a Mario como protagonista de uno de estos romances.

"A ti te han armado un romance también. Con Angie. Sí vi. Si hay un beso, yo he visto", expresó Gerardo Pe, desafiando las negativas del modelo. A pesar de insistir en que nunca ocurrió, la situación dio un giro inesperado cuando el equipo de producción mostró en pantalla una imagen donde se evidenciaba el beso entre Mario Irivarren y Angie Arizaga en 'Combate'.

El chico reality, visiblemente desconcertado, no pudo ocultar su sorpresa y exclamó: "¿Qué es eso?". Luego, intentando asimilar lo sucedido, agregó: "No me acordaba, te lo juro". Su reacción generó risas entre los presentes y sus compañeros del programa no perdieron la oportunidad para bromearle con lo sucedido.