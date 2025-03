Magaly Medina, fiel a su estilo, rechazó públicamente la invitación del streamer Diego Aliaga, más conocido como Diealis, quien le propuso viajar juntos a Argentina con todos los gastos pagados. La conductora de 'Magaly TV, la firme' no solo descartó la oferta, sino que además envió un contundente mensaje dejando en claro que es una mujer autosuficiente y que no se deja impresionar por este tipo de propuestas.

La polémica surgió luego de que Diealis declarara en vivo su supuesto amor por la conductora y expresara su deseo de compartir una cena con ella. Sin embargo, lejos de sentirse halagada, Magaly Medina desestimó la invitación y aprovechó la oportunidad para criticar la estrategia del creador de contenido, recordándole que su exposición mediática es consecuencia de sus propias acciones.

Magaly no acepta la invitación de Diealis a Argentina

Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', la conductora de espectáculos respondió con firmeza a la propuesta de viaje que le hizo Diealis. El creador de contenido le ofreció pagarle el pasaje para viajar juntos a Argentina y cenar en un restaurante exclusivo, pero la conductora no tardó en rechazar la invitación y marcar distancia.

"Cree que yo me voy a deslumbrar, como si no pudiera pagarme un pasaje (...) A mí no me compran con eso, ni con 'te amo' ni con gileo. Yo a los hombres no les creo, este (Diealis) le dice 'te amo' a todos los que lo critican", declaró Medina en su programa.

Además, la periodista cuestionó la actitud del streamer y le sugirió invertir en mejorar la producción de sus transmisiones en lugar de invitar a personajes mediáticos. "Mejor cómprate otras sillas para tus invitadas, y no esas de plástico que aparecen en tus transmisiones", agregó con su característico tono crítico.

Anteriormente, Diealis le pidió a Magaly que no lo mencione.Foto: ATV/TikTok

Diealis declara su amor por Magaly Medina

La propuesta de viaje a Argentina se dio luego de que Diealis confesara en vivo que "ama" a Magaly Medina. El streamer aseguró que siente un gran aprecio por la conductora de televisión y mencionó que le gustaría compartir un momento con ella.

"El crecimiento te lleva a conocer gente grande y yo estoy orgulloso de eso. A mí lo que me fastidia es que te amo tanto, te amo, te juro que te amo", expresó Aliaga desde su plataforma en Kick.

Pese a sus declaraciones, Medina no cayó en el juego y reiteró que no está interesada en aceptar invitaciones de este tipo. "No, papito, yo no soy corrupta (...) Yo no necesito sugar, yo trabajo y me doy mis gustos hace muchos años. Pero te voy diciendo: 'Mala táctica, de arranque, mala táctica'", sentenció.