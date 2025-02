Magaly Medina regresó a la conducción de 'Magaly TV', la firme luego de unas largas vacaciones junto a su esposo, Alfredo Zambrano. Sin embargo, antes de su retorno, la periodista dejó entrever que su continuidad en la televisión podría estar en evaluación. Durante la última emisión de su programa en ATV, la presentadora sorprendió a su audiencia al abordar directamente los rumores sobre una posible salida del canal.

En medio de especulaciones tras sus enfrentamientos mediáticos con Andrea Llosa y la imitación de Jorge Benavides en 'JB en ATV', Medina fue contundente al aclarar su situación contractual. No obstante, también dejó abierta la posibilidad de que este 2025 sea un año de cambios en su carrera. "Hay cosas que hay que dejar atrás, hay cosas que uno tiene que ponerse a pensar si esto es lo que quiero hacer o me hace feliz", indicó.

¿Magaly Medina se va de ATV tras polémicas con Andrea Llosa y JB?

Durante la primera edición de la nueva temporada de 'Magaly TV, la firme', emitida el lunes 3 de febrero, la conductora tomó unos minutos para referirse a los rumores sobre su permanencia en ATV. En un tono serio, desmintió que estuviera considerando una renuncia inmediata, aunque admitió que este año será clave en su futuro profesional.

"Decían que hoy en este programa yo iba a renunciar en vivo porque me ha molestado la imitación de JB. Claro que me ha molestado... pero ni eso ni nada es motivo para que yo renuncie cuando yo he firmado un contrato", expresó en vivo. Además, recordó que su compromiso con la televisora sigue vigente: "Cuando yo digo que voy a firmar un año más, lo hago y lo hice antes de irme de vacaciones".

A pesar de esta aclaración, Magaly Medina dejó en el aire la posibilidad de un cambio en su carrera: "Que durante todo este 2025 evalúe mi permanencia en este canal o en la televisión es algo que no lo sé, no lo tengo escrito, no lo tengo decidido. Este 2025 va a ser decisivo en mi carrera profesional y en mi vida personal. Este es un año que siento que van a haber muchos cambios".