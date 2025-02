Director de 'Emilia Pérez' critica a Karla Sofía Gascón por controversiales tuits antiguos : "Se está haciendo la víctima"

Karla Sofía Gascón se ha visto obligada a cerrar su cuenta de X y a disculparse tras la controversia generada por la difusión de antiguos tuits en los que criticaba el islam, a George Floyd, a algunos compañeros de trabajo y la diversidad en los Premios Óscar. La actriz, que interpreta a Emilia en 'Emilia Pérez', denunció además una “campaña de odio y desinformación” en su contra, en medio de la creciente polémica.

Aunque era una de las principales candidatas al premio a "mejor actriz" el próximo 2 de marzo, la crisis la ha apartado de la promoción de la película en Estados Unidos. Como consecuencia, no asistirá a la ceremonia de premiación en Los Ángeles, lo que podría afectar sus posibilidades de ganar el galardón.

La crítica de Jacques Audiard a Gascón por tuits

En una entrevista con la revista Deadline, el director francés Jacques Audiard lamentó que la polémica de Gascón haya acaparado toda la atención. "Me cuesta recordar el trabajo que hicimos juntos y la confianza que compartimos", expresó. Audiard describió el ambiente en el set como excepcional, pero reconoció que, tras leer las declaraciones de la actriz, su percepción cambió por completo. "Lo que dijo Karla es inexcusable. Son palabras absolutamente odiosas y dignas de ser repudiadas", sentenció.

El cineasta también confesó que no ha intentado comunicarse con ella y que no tiene intención de hacerlo. "Está en una actitud autodestructiva en la que no puedo interferir y realmente no entiendo por qué sigue así", afirmó. Además, señaló que lo que más le preocupa es el impacto de sus acciones en los demás: "Pienso en el daño que está causando al equipo y a todas las personas que trabajaron increíblemente duro en esta película", explicó.

Karla Sofía Gascón se estaría haciendo la "víctima" de forma intencionada

Para Sofía Gascón, su ascenso ha sido tan fugaz como su caída. Pasó de ser una de las principales candidatas al Óscar a considerarse "víctima de la cancelación", según sus propias declaraciones. En una entrevista con CNN España, denunció que ha sido "juzgada, condenada, sacrificada y apedreada sin un juicio y sin derecho a defenderse".

Sin embargo, Jacques Audiard considera que la actriz se está presentando como una víctima de manera intencionada. “Habla de sí misma en esos términos porque es lo que pretende, como si las palabras no tuvieran consecuencias”, afirmó el director. También advirtió que esta polémica podría afectar las 13 nominaciones de la película, ya que, a su juicio, Karla está arrastrando a todos en plena campaña de premios. “Si hay dudas, debemos aclararlas, y tendremos que seguir defendiendo esta película”, concluyó.