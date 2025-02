El esperado regreso de Isabella Picasso a 'Al fondo hay sitio' sorprendió a los fanáticos de la serie en el estreno de su duodécima temporada. Después de ocho años de ausencia, Karina Calmet retomó su icónico personaje, lo que la llevó a vivir momentos de profunda emoción durante las grabaciones. La actriz no solo recordó con nostalgia su paso por la teleserie, sino que también compartió una noticia personal que la llena de felicidad: pronto se convertirá en abuela por primera vez.

Karina Calmet lloró al recordar momentos especiales tras grabar nueva temporada en 'Al fondo hay sitio'

La duodécima temporada de 'Al fondo hay sitio' arrancó el 17 de febrero con una gran sorpresa para los fanáticos: el inesperado regreso de Isabella Picasso. La hija de Francesca Maldini había sido dada por muerta en la trama, pero su reaparición marcó un emotivo momento en el estreno.

Karina Calmet, quien interpreta a Isabella, reveló en una entrevista con ‘América Espectáculos’ que grabar nuevamente para la serie le removió muchos recuerdos y la llevó a llorar en una escena junto a Marco Zunino. “Ocho años y ahorita, justo que estaba haciendo una escena con Marco, al final, que no tenía que ser así, se me llenaron los ojos de lágrimas. Tuve que cerrar los ojos y me acordé de una escena linda cuando grabamos en Paracas”, confesó la actriz, visiblemente emocionada.

Además, mencionó que regresar a su papel no ha sido fácil, pues ha tenido que revivir muchos momentos especiales de su trayectoria en la teleserie. "Me está costando hacer varias cosas", admitió Calmet.

Karina Calmet se emociona tras anunciar que será abuela por primera vez

Más allá de su retorno a la pantalla chica, la actriz compartió una noticia personal que ha llenado de emoción a sus seguidores: se convertirá en abuela por primera vez. Karina reveló que su hija menor está esperando un bebé, lo que la ha llevado a reflexionar sobre el paso del tiempo.

“Voy a ser abuela, imagínate. Cuando mis hijas me acompañaban a las grabaciones eran chiquitas, no tenían dientes y ahora voy a ser abuela”, expresó con nostalgia y alegría.

La reaparición de Isabella en la serie generó gran impacto entre los televidentes, ya que su personaje fue asesinado en temporadas anteriores por Carmen, la madre de Claudia Llanos. Su regreso no solo sorprendió a Francesca Maldini, sino que también conmovió a los seguidores de la teleserie.