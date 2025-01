Lucecita explica por qué no pasó Año Nuevo con su esposo. Foto: Instagram

Lucecita explica por qué no pasó Año Nuevo con su esposo. Foto: Instagram

Lucecita Ceballos, destacada actriz y personalidad televisiva, ha suscitado rumores tras celebrar el Año Nuevo rodeada de amigas, sin la compañía de su esposo, el empresario Rony Ríos. Esta situación había alimentado especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Ante las inquietudes generadas, fue abordada por la prensa y optó por ofrecer una respuesta clara sobre el tema.

Después de no haber pasado Año Nuevo junto con su esposo, se creía que Lucecita Ceballos estaba distanciada de él, pero recientemente se pronunció sobre los rumores.

Lucecita Ceballo sobre los rumores de separación

En una reciente entrevista con el diario Trome, Lucecita Ceballos explicó cómo recibió la llegada del 2025, detallando que estuvo rodeada de personas muy especiales para ella, sin mencionar a su esposo.

“Tranquila, en compañía de buenas amistades, con el corazón confiado, agradecido y puesto en Dios. El 2024 fue un año de mucho aprendizaje en todo aspecto y soy de las personas que piensan que todo lo que pasa tiene un propósito, así que vivo el día a día sin ansiedad ni temor al futuro”, detalló al inicio.

El asunto que ha suscitado mayor interés y especulación es su vínculo con Rony Ríos, por lo que Lucecita Ceballos decidió no ofrecer detalles sobre su situación amorosa.

“Tomé la decisión de no hablar más de mi matrimonio, todas las relaciones tienen sus altibajos y no por eso debo estar exponiéndola con detalles. Sin embargo, estoy tranquila y espero que el 2025 esté cargado de muchas novedades a nivel laboral. Prefiero no hablar de mi relación, ya cansa”, sentenció duramente.

La separación que hubo en 2024

En mayo de 2024, Lucecita Ceballos comunicó su separación temporal de su esposo, una decisión motivada por diversos factores, incluyendo discrepancias relacionadas con sus trabajos y los constantes viajes que ambos realizan.

Para noviembre de 2024, Lucecita generó revuelo entre sus seguidores al revelar que había reconciliado su relación, lo que indicaba una mejora significativa en su vida amorosa. Sin embargo, ante los recientes rumores sobre una posible crisis, la actriz ha decidido mantener en privado los detalles de su vida personal.