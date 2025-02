El influencer peruano José Pastor vivió momentos de angustia tras el colapso del techo del centro comercial Real Plaza Trujillo, donde su madre quedó atrapada entre los escombros. A través de sus redes sociales, el creador de contenido narró cómo logró rescatarla, denunciando la falta de mantenimiento y la negligencia en las medidas de seguridad del establecimiento.

El trágico accidente ocurrido el 21 de febrero dejó un saldo de tres fallecidos y más de 70 heridos, según informó el Ministerio del Interior. El influencer, visiblemente afectado, expresó su indignación y preocupación ante la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades y el personal de rescate.

Influencer José Pastor cuenta qué pasó con su madre y cómo la rescató del accidente

El influencer relató en sus redes sociales cómo recibió una llamada de su madre en medio de la emergencia y corrió al lugar para rescatarla. Según su testimonio, ella estaba "enterrada" bajo los escombros y tuvo que adentrarse en la zona colapsada, que se encontraba inundada de agua, para localizarla. Afortunadamente, logró sacarla con vida, aunque con golpes leves.

"Amigos, mi mamá estuvo en esta tragedia, gracias a Dios está solo con golpes leves. Sinceramente, siento impotencia y tristeza por este hecho", escribió en sus redes sociales, manifestando su indignación por la presunta negligencia del centro comercial.

Influencer denuncia negligencia en el Real Plaza Trujillo

José Pastor no solo compartió su angustiante experiencia, sino que también denunció la falta de mantenimiento en la infraestructura del centro comercial. En un video, criticó la ausencia de medidas de seguridad y la lenta respuesta de las autoridades ante la emergencia.

"El nivel de negligencia que puede tener un centro comercial como Real Plaza... ¿Cómo no puede haber mantenimiento? ¿Dónde está Defensa Civil?", cuestionó en su testimonio. José Pastor también criticó la demora en el rescate de las personas atrapadas. "Llegué al lugar y ni siquiera un bombero se atrevía a meterse. Los policías restringían las entradas, pero no hacían nada. Si no hacían nada, ¿qué querían que haga el público en general?", agregó.