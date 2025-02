La conocida conductora Tula Rodríguez conmovió a sus seguidores al expresar su tristeza tras la partida de su hija Valentina, quien viajó al extranjero para participar en un programa de intercambio estudiantil. A través de sus redes sociales, Tula reveló sus sentimientos encontrados y pidió a sus seguidores que no la juzguen por mostrarse afectada.

Rodríguez destacó que, a pesar del dolor que siente por la distancia, apoya incondicionalmente los sueños de su hija y hasta considera enviarla a estudiar una carrera universitaria fuera del país. Además, compartió detalles sobre las aspiraciones profesionales de Valentina, quien se debate entre seguir la carrera de Derecho o Veterinaria.

¿Qué dijo Tula Rodríguez sobre el viaje de su hija al extranjero?

A través de su cuenta de Instagram, Tula Rodríguez explicó la razón de su tristeza y aseguró que, aunque le duele la separación, se siente orgullosa de ver crecer a su hija. “Tengo sentimientos encontrados, porque estoy feliz de ver volar a mi hija. (...) Por favor, no me digan dramática, no me juzguen, es mi bebé, es mi hija y es más fuerte que yo. Estoy feliz por ella, pero tengo mi corazón arrugadito”, expresó la actriz.

Asimismo, mencionó que este viaje representa una prueba para un posible futuro universitario de Valentina en el extranjero. “No es egoísmo, al contrario, fui la primera en estimular a mi hija para que se vaya y yo sé que este es el inicio de muchos viajes”, agregó.

El futuro profesional de la hija de Tula Rodríguez

Tula Rodríguez reveló que su hija aún no ha decidido qué estudiar, pero mostró inclinación por carreras relacionadas con la ayuda social. “Ella está entre ser veterinaria o abogada. A ella le encantan los animales, pero si en la ruta quiere cambiar, normal”, comentó la presentadora.

Pese a la tristeza que siente por la distancia, Rodríguez dejó claro que su mayor deseo es ver a su hija alcanzar sus metas, asegurando que la apoyará en cualquier decisión que tome respecto a su futuro académico y profesional.