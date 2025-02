El exfutbolista y conductor Paco Bazán sorprendió al hacer una aparición especial en el programa 'Magaly TV, la firme', donde aclaró los rumores sobre su vínculo con Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano. Durante la conversación, Magaly Medina insinuó que la artista no era ampliamente conocida hasta que su supuesto romance con Bazán la puso en el ojo público, lo que generó un intercambio de opiniones en vivo.

Bazán negó que su relación con Alvarado fuera parte de una estrategia comercial y afirmó que no recibió pago alguno por su aparición en el concierto de aniversario de la agrupación en el Estadio San Marcos. Sin embargo, la conductora insistió en que la historia mediática impulsó la popularidad de la cantante.

Paco Bazán defiende la trayectoria de Susana Alvarado

Durante la entrevista, Magaly Medina comentó: "Hemos dado mucho brillo a esta chiquita, esta cantante, porque ella digamos que no era conocida". Además, sostuvo que "esta novelita ayudó a vender entradas, es innegable", refiriéndose al supuesto romance que Bazán y Alvarado "vendieron" al público.

Paco Bazán no dudó en responder y defendió la trayectoria de la cantante: "No, pero ella, escúchame, Susana ya era de las más queridas". A pesar de su insistencia, la 'Urraca' continuó con su postura, asegurando que Alvarado no era reconocida fuera del público de la agrupación.

Frente a los comentarios de Magaly, Bazán reiteró que Susana Alvarado no necesita de un escándalo para ser reconocida: "Canta hermoso y baila hermoso, es una artista completa". Asimismo, destacó que dentro de los fanáticos de Corazón Serrano, la cantante cuenta con una gran comunidad de seguidores que la admiran por su talento.

Casi al final de la entrevista, Magaly Medina interrumpió nuevamente a Paco Bazán y señaló: "Kiara Lozano era la más conocida de la agrupación, claro, hasta que llegó lo de la novelita y Susana Alvarado la desplazó". Ante este comentario, el exarquero prefirió mantenerse serio y en silencio mientras la conversación continuaba.