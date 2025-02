El grupo de cumbia Corazón Serrano vivió un tenso momento durante su reciente presentación en Ecuador. La banda peruana se encontraba ofreciendo un espectáculo en la Explanada de la Prefectura de Sucumbíos, en Lago Agrio, cuando la policía interrumpió abruptamente el evento debido a las restricciones impuestas por el toque de queda en el país norteño.

El show, que formaba parte de las celebraciones por el 36° aniversario de la localidad, tuvo que finalizar antes de lo previsto, lo que causó la sorpresa y molestia de los asistentes, quienes no dudaron en abuchear a las autoridades correspondientes. La situación fue registrada en video y rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su indignación.

Concierto de Corazón Serrano es cancelado en Ecuador

Corazón Serrano, la popular agrupación peruana de cumbia, se presentó en Lago Agrio la noche del sábado 15 de febrero de 2025. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 10:00 p. m., las autoridades se acercaron al escenario para solicitar la cancelación inmediata del evento, acatando el toque de queda en Ecuador, vigente desde enero en varias provincias debido a la crisis de seguridad.

El momento fue captado en video y muestra como el animador de Corazón Serrano comunica al público de esta cancelación. "Nos acaban de avisar que las autoridades nos piden que cerremos el concierto. Están en la parte de abajo. Podemos hacer una canción más, cerramos ahí nomás, nos despedimos con una más (...) ¿Podemos hacer una más? Asegúrate, William, a pedido de todo el público, que nos avisen, por favor", expresó.

Tras una breve negociación con los oficiales, se permitió que Corazón Serrano interpretara una última canción antes de despedirse del público ecuatoriano. Aunque el espectáculo se redujo, la agrupación agradeció a sus seguidores por su entusiasmo y comprensión ante la situación.

Fans de Corazón Serrano estallan en redes sociales

El sorpresivo final del concierto de Corazón Serrano en Ecuador generó un fuerte debate en plataformas como TikTok y Facebook. El video del incidente rápidamente se viralizó y desató una ola de comentarios divididos entre la indignación de los seguidores y la preocupación por la crisis de seguridad en el país.

Algunos asistentes responsabilizaron a los organizadores por no prever la situación: “La productora que los contrató en Ecuador debió anticipar esto. No es culpa de la banda, sino de la producción”, "devuelvan parte de las entradas, ya sabían del toque de queda en Ecuador”, "el país está pasando por un tema de inseguridad que el gobierno no puede controlar aún. Es necesario resguardar la seguridad de las personas. Ojalá esto cambie", se lee en las redes sociales