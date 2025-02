La salida de Cielo Fernández de Son del Duke tomó por sorpresa a sus seguidores y generó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos fanáticos culparon a su excompañera Natalia Ramírez de haber influido en su decisión de dejar la agrupación para marcharse a Corazón Serrano. Ante la polémica, la cantante decidió romper el silencio y, con la voz entrecortada, expresó su sentir en el programa 'El reventonazo de la Chola'.

Durante su entrevista, Ramírez aseguró que no es responsable de la partida de su colega y lamentó el acoso que ha recibido en plataformas digitales. Asimismo, explicó que, aunque conoce los motivos detrás de la decisión de Fernández, prefiere no revelarlos, dejando abierta la incertidumbre sobre lo ocurrido al interior de la agrupación.

¿Qué dijo Natalia Ramírez sobre la salida de Cielo Fernández a Corazón Serrano?

En su participación en 'El reventonazo de la Chola', Natalia Ramírez no pudo contener las lágrimas al hablar sobre las críticas que ha recibido tras la salida de Cielo Fernández de Son del Duke para pasar a las filas de Corazón Serrano. La cantante expresó que ha sido difícil enfrentar las especulaciones y el hostigamiento en redes sociales, especialmente porque, según ella, muchas personas opinan sin conocer la realidad detrás de los hechos.

"Creo que recién... Bueno, llevamos una vida bien agotada y cuando uno entra a redes sociales, se encuentra con muchas cosas. Para mí no ha sido fácil sobrellevar esto porque he vivido parte con Alex y sé cómo ha sido el proceso. Hay mucha gente que solo ve de la pantalla para afuera, pero no las cosas que vive dentro", mencionó visiblemente afectada.

A pesar de la controversia, Ramírez no reveló detalles específicos sobre los motivos que llevaron a Fernández a dejar Son del Duke y unirse a Corazón Serrano. No obstante, dejó entrever que la situación dentro de la agrupación era más compleja de lo que se percibía desde el exterior. "Son muchas cosas y uno no puede decir fue así o asa porque no estamos para hacer entrar en razón a la gente con lo que. Entra por los ojos y creo que cada quien puede ver lo que quiere ver",