Briela Cirilo desmiente que sus compañeras de Corazón Serrano sean sobradas: "No es así"

Briela Cirilo, una de las voces destacadas de Corazón Serrano, se pronunció recientemente sobre las críticas que han recibido ella y sus compañeras al ser tildadas de “sobradas” por algunos seguidores. La cantante explicó que esta percepción es errónea y que, en muchas ocasiones, las integrantes de la agrupación han tenido experiencias difíciles con el público, llegando incluso a sentirse en peligro debido a la euforia de algunos fans.

En una entrevista para el podcast de YouTube ‘QQQuéntamelo todo’ de Nueva Q, la excantante de La Bella Luz relató una experiencia traumática en la que fue sujetada con fuerza por los asistentes a un concierto, provocándole una crisis de ansiedad. La artista aseguró que no se trata de falta de amabilidad, sino de una necesidad de resguardar su bienestar.

Briela Cirilo asegura que las chicas de Corazón Serrano no son sobradas

Briela Cirilo celebró recientemente el 32 aniversario de la agrupación piurana y compartió detalles sobre su experiencia como parte de la orquesta. En una reciente entrevista, la cantante se refirió a las críticas que han recibido ella y sus compañeras Lesly Águila, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Yrma Guerrero, Ana Lucía Urbina. La exvocalista de Son Tentación aseguró que esto no es cierto que sean sobradas y explicó la razón por la cual deben ser cautelosas con los fans.

Durante la entrevista, la cantante relató un episodio que la marcó profundamente. "Una vez me jalaron como a Túpac Amaru", comentó la cantante de Corazón serrano, al describir la intensidad con la que algunos seguidores pueden acercarse. “Me decían: ‘Briela, una foto’, y eso me generó ansiedad. Entré en crisis. No me grabaron porque no hay video de eso, yo lo busqué, pero entré en un pánico que empecé a gritar: ‘¡Suéltenme!’", relató.

Además, Cirilo detalló cómo logró salir del incidente: "Me hicieron un espacio y dije: ‘No me toquen’, porque me tenían agarrada (...). Es algo que la gente no ve, porque dicen ‘Ay, qué sobradas, no aceptan una foto, un saludo’, pero de verdad nos lastiman. Nos dejan marcas en la cara, en el brazo, y eso es algo que el público no percibe”, sostuvo la cantante.

Briela Cirilo confiesa que cantar cumbia fue difícil

Además de los desafíos con los fans, Briela Cirilo también enfrentó dificultades al adaptarse a la cumbia. Antes de unirse a Corazón Serrano, la artista formó parte de la agrupación de salsa Son Tentación. La transición de un género a otro no fue sencilla y requirió tiempo y esfuerzo para encontrar su propio estilo dentro del grupo piurano.

"Para mí, la cumbia me salía fatal. No llegaba a las notas, desafinaba y decía: ‘¿Cómo se canta la cumbia?’ Me costó un tiempo adaptarme y encontrar mi propio estilo", confesó Cirilo. La cantante agregó que, al principio, se sentía insegura al presentarse junto a músicos experimentados: "A veces me daba vergüenza mirar a los músicos, porque ellos tienen mucho conocimiento y lo han estudiado en partitura. No quería mirarlos, pero con el tiempo fui encontrando mi estilo y logré sentirme cómoda en el escenario".