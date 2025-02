La actriz Virna Flores se encuentra más feliz que nunca, no solo porque su personaje de Lorena volvió a ser considerado para la temporada 12 de ‘Al fondo hay sitio’, sino también porque su esposo, el actor Ismael La Rosa, y su menor hija han tenido un buen desempeño en ‘El gran chef famosos: Pericotitos’.



“Estoy feliz, babeo, te juro. Me encanta que Ishana pueda estar compartiendo ese momento bonito con su papá, aprendiendo y disfrutando de una experiencia diferente. Me parece increíble”, declaró Virna Flores para La República. “Nosotros somos bendecidos, tenemos una familia muy linda y nos llevamos muy bien. Ellos se compenetran y se llevan bien”.



Asimismo, tomó con humor que su hija cele constantemente a su papá. “Es contracelosa, Ishana sabe que tiene que cuidar los intereses de su madre. Ahí tengo la mejor guardiana”, manifestó entre risas. Además, descartó que ella haya mandado a su hija a controlar a su padre, ya que por naturaleza es así. “Todo el tiempo anda cuadrando al papá, le dice ‘tú no puedes mirar a nadie’”.

Virna Flores habla de los piropos que recibe Ismael La Rosa



Ismael La Rosa ha captado la atención de los televidentes no solo por su buen desempeño en la cocina de ‘El gran chef: famosos’, sino también por su apariencia física. El actor no solo ha recibido elogios por parte de sus compañeras, sino también del público de las redes sociales. Ante eso, Virna aseguró que no le incomoda.



“En general, los comentarios son con mucho respeto, con admiración, con cariño; así que yo valoro un montón eso y lo aprecio. El hecho de que siempre me dicen ‘Dios lo bendiga’, ‘que siempre estén juntos’, ‘que son una linda pareja’; lo tomamos con mucho aprecio”, dijo Flores, quien luego recalcó que no se opone a las celebraciones por San Valentín, pero dejó en claro que “una relación se va cultivando día a día, no es solamente una vez al año, sino es constante”.

Por otro lado, la actriz de ‘Al fondo hay sitio’ admitió que sí siente una cierta presión cuando los fans dicen que junto a Ismael La Rosa, son una de las parejas más estables del espectáculo local. “Sí, hay bastante presión, pero nosotros vivimos nuestras vidas y nuestro momento, vamos apreciando lo que tenemos y cultivándolo (el romance) constantemente”, agregó.

Virna Flores feliz de volver a ‘Al fondo hay sitio’



Virna Flores, que interpreta a Lorena Contreras en ‘Al fondo hay sitio’, celebró que sus compañeros hayan viajado a China a grabar escenas para la producción peruana. “Es la primera vez que una serie se va a grabar fuera y es increíble”, dijo. Además, aseguró que la relación con sus compañeros de elenco es buena: "Con todos me llevo espectacular, pero mi núcleo es Adriana, que es mi hijita (en la ficción), nos llevamos súper, conversamos un montón”, acotó.