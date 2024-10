Virna Flores, quien dio vida a Lorena en la serie peruana ‘Al fondo hay sitio’, ha cerrado su ciclo en la producción después de 76 episodios. La actriz compartió un sensible mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo y destacando su experiencia en la serie de América televisión. Los fans quedaron devastados por el anuncio de Flores y lamentaron su partida.

Lorena, el personaje de Virna Flores, llegó a Las Nuevas Lomas como la madre de Maripaz (Adriana Campos Salazar) y antiguo interés amoroso de Tito (Laszlo Kovacs). Su llegada trajo consigo un gran giro argumental: Lorena reveló que años atrás, tras un encuentro en Año Nuevo en la playa, había tenido una hija con Tito, poniendo a la familia Gonzales en una situación complicada.

¿A qué se debe la salida de Virna Flores de ‘AFHS’?

En la trama de ‘AFHS’, la relación amorosa entre Tito y Lorena avanzó rápidamente, pero llegó a su fin esta semana cuando la madre de Maripaz le confesó al integrante de los Gonzales que ya no lo amaba y que no sentía paz a su lado. Esto dejó a Tito con el corazón roto y entre lágrimas, lo que marcó el cierre de la participación de la actriz en la serie.

En su mensaje publicado en Instagram, Virna Flores no reveló el motivo exacto de su salida, por lo que no se sabe con certeza si fue una decisión personal o de los guionistas. En su despedida, agradeció a todos por dejarla ser parte de la serie. “Ser parte de Al fondo hay sitio ha sido una experiencia muy linda, tanto profesional como personalmente, un trabajo en el que la premisa es divertirse, disfrutar y jugar”, compartió.

Seguidores destrozados por salida de Virna Flores y exigen su vuelta

Quienes lamentaron profundamente la salida de Virna Flores de ‘AFHS’ fueron los fans de la serie. En su mensaje de adiós, la actriz compartió un video con las mejores escenas de su personaje, Lorena, y cientos de seguidores acudieron a la publicación para expresar su desacuerdo con su salida.

“Productores de al fondo hay sitio, por favor no le quiten el único sentido que tenía la serie, lorena tiene que volver”, “No, por favor, estaba muy buena la historia de la familia”, “Te necesitamos Lorena”, “Lorena tiene que volver, es impresionante la química es impresionante y le dio más importancia al personaje de Tito”, fueron algunos de los tantos mensajes en apoyo a Virna Flores.

Seguidores de 'AFHS' no entendieron la salida de Virna Flores. Foto: Instagram.

¿Qué emotivas palabras le dedicó Virna Flores a sus compañeros de ‘AFHS’?

Virna Flores dedicó unas emotivas palabras a la joven actriz Adriana Campos Salazar, quien dio vida a Maripaz, su hija en la ficción. "No me canso de decirlo: es el mejor casting, madre e hija que podría haber. No solamente por el parecido fisco, sino por la gran química y hermosa energía". Además, también elogió al actor Laszlo Kovacs, quien hizo de Tito en la serie: "No había tenido la oportunidad de trabajar contigo antes. Gracias por tu profesionalismo y generosidad".

Para cerrar su mensaje, se dirigió al equipo de producción y al público: "Gracias por recibirme tan amablemente, por la buena onda siempre, por trabajar con tanta alegría (...) Gracias también a todas las personas que se divierten con nosotros desde sus casas. Me los llevo a cada uno en el corazoncito".