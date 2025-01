En una reciente entrevista, el actor Sergio Galliani reveló cómo lo animaron a regresar a su icónico personaje de ‘Miguel Ignacio de las Casas’ en la última temporada de ‘Al fondo hay sitio’. “Yo ya estaba retirado de la TV, no pensaba hacer tele”, confesó el conocido actor. Al parecer, ‘Nachito’ tiene muchas sorpresas con su retorno.

Como se recuerda, Sergio Galliani ha retomado su emblemático papel de ‘Miguel Ignacio de las Casas’ en ‘Al fondo hay sitio’. Su regreso se produjo en el episodio final de la temporada 2024, donde su personaje asume el control del 51% de las acciones de la Corporación Maldini, tras una decisión de ‘Antonia Beltrán’, madre de ‘Diego Montalbán’.

La confesión de Sergio Galliani

En una reciente entrevista con ‘América espectáculos’, Sergio Galliani confesó cómo llegaron a convencerlo para regresar a la serie ‘Al fondo hay sitio’, luego de varios años alejado de la televisión.

“Después de varios años, me agarraron en mi cuarto de hora, en el momento exacto. Yo ya estaba retirado de la TV, no pensaba hacer tele”, detalló al inicio de la conversación. Asimismo, el actor señaló que los productores fueron quienes lograron contactarlo en un momento clave de su vida.

Sergio Galliani subrayó que su retorno a la televisión se produjo en un momento crucial para su familia. Su esposa, Connie Chaparro, había tomado la decisión de dejar su empleo en la radio con el fin de dedicar más tiempo a las labores del hogar.

“Justo sucede que tomamos una decisión familiar. Connie renunció a la radio de un día para otro, dijo que ya quería descansar, y justo sonó el teléfono. Yo digo... ¿qué hacemos? Y me dice: ‘Yo voy a estar en el día, me encargo del niño’. Eso fue lo que me dio la tranquilidad para aceptar”, añadió al respecto.

¿Cómo fue el regreso de ‘Miguel Ignacio’?

El retorno de ‘Miguel Ignacio de las Casas’ a la serie ha suscitado un renovado interés entre los seguidores de ‘Al fondo hay sitio’. En su primera aparición, el personaje se encuentra con ‘Antonia Beltrán’, madre de ‘Diego Montalbán’, quien, desilusionada con su familia, decide ceder el 51% de sus acciones a De las Casas. Este gesto resalta su mutua aversión hacia ‘Francesca Maldini’, lo que sugiere que ‘Miguel Ignacio’ regresará con una posición de poder y un posible plan en contra de la ‘Noni’.

La conversación entre ambos personajes establece una alianza que promete intensificar el drama en la trama. “¿Qué te voy a contar a ti de Francesca Maldini, esa vieja maldita? La conoces muy bien”, afirma Antonia, dejando entrever que su colaboración podría desencadenar nuevos conflictos.

La inesperada vuelta de Sergio Galliani ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes están ansiosos por descubrir cómo se desarrollará esta nueva etapa de su personaje y el impacto que tendrá en las tensiones que envuelven a las familias Maldini y Montalbán.