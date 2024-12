El final de la temporada 11 de ‘Al fondo hay sitio’ sin duda impactó a todos los seguidores, con el descubrimiento de las mentiras de ‘Juanita’ y el intento de robo a la familia Maldini, el viaje de ‘Alessia Montalbán’ a China, pero lo más impactante fue cuando ‘Miguel Ignacio’ reapareció en la corporación Maldini, sorprendiendo a todos, ya que este personaje no era visto desde hace varias temporadas atrás.

En medio de la expectativa que existe por el retorno de ‘Miguel Ignacio’, el actor Sergio Galliani fue consultado sobre su regreso a la serie, donde se animó a confesar que tiene preparadas grandes sorpresas para su icónico papel y buscará hacer maldades.

Sergio Galliani impacta al retornar a ‘AFHS’

El capítulo final de ‘Al fondo hay sitio’ trajo un personaje del pasado, ‘Miguel Ignacio de las Casas’, uno de los más queridos de la serie. Nadie se imaginaría que el icónico ‘Nachito’ regresaría a la corporación Maldini, lo que representaría grandes sorpresas para la próxima temporada. En medio de la expectativa por saber qué hará ‘Nachito’, el actor Sergio Galliani explicó qué lo motivó a retornar tras varios años alejado de la producción.

“Extrañaba un poco el barrio y, la verdad, los que me han empujado a todo esto han sido el público. Ellos me han mantenido al tanto todos estos años de lo que pasaba en la serie. Todos me hablaban de los personajes”, reveló en entrevista con la web de América Televisión.

Asimismo, Sergio Galliani resaltó que el cariño del público lo motivó a volver a encarnar su recordado personaje: “De verdad, el público me ha escrito todos los días. En la calle me decían que extrañaban a ‘Nachito’. He perdido mi identidad, boté mi DNI... ya no soy Sergio Galliani, soy ‘Miguel Ignacio de las Casas’”.

¿Cómo fue el último episodio de ‘AFHS’?

En el último capítulo, el personaje de ‘Miguel Ignacio’ se encuentra en una escena crucial junto a ‘Antonia Beltrán’, madre de ‘Diego Montalbán’. Las imágenes revelan que ‘Doña Antonia’, decepcionada por las actitudes de su familia, toma la impactante decisión de designar a ‘Nachito’ como apoderado del 51% de las acciones de la Corporación Maldini.

En esta secuencia, ‘Antonia’ expone las tensiones y alianzas que fundamentan su elección, evidenciando su desdén hacia ‘Francesca Maldini’, la figura central de la Corporación: “¿Qué te voy a contar a ti de Francesca Maldini? Esa vieja maldita. La conoces muy bien”.