En medio de constantes rumores sobre una posible crisis en su relación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa reafirmaron su romance con un gesto inesperado. Durante la transmisión de 'América hoy', el conductor argentino sorprendió a la modelo peruana con un tierno mensaje de WhatsApp en el que le expresaba su amor y apoyo.

El detalle de Tinelli no solo emocionó a Milett Figueroa, sino que también despejó cualquier duda sobre el estado de su relación. La pareja, que lleva un poco más de un año junta, ha sido blanco de especulaciones en los últimos meses, pero esta muestra de afecto dejó en claro que su romance sigue sólido.

Marcelo Tinelli declara su amor a Milett Figueroa en vivo

El mensaje de Marcelo Tinelli fue revelado en pleno programa matutino, cuando las conductoras de 'América hoy' compartieron en vivo las palabras del argentino. “Te estoy mirando, mi amor, estás hermosa. Todos están muy bien, dile a Janet que no generalice con la infidelidad en los hombres. Eso es algo que puede ser de la mujer o del hombre. Feliz día, amor mío”, escribió el presentador, dejando en claro que sigue muy pendiente de su novia.

Por su parte, Milett Figueroa no dudó en responder con una emotiva declaración: “Decirle que lo amo, porque él me ha demostrado todo este tiempo que estamos juntos cómo se ama de verdad. Él me demostró el significado del amor”.

Milett Figueroa quiere proteger su relación con Marcelo Tinelli

Tras recibir el mensaje de Marcelo Tinelli, la exchica reality aseguró que valora profundamente su romance y desea mantenerlo alejado de las críticas. “Yo quiero cuidar esta relación, mi romance, porque realmente valoro esta relación, pero después dije: ¿por qué no comentar cuán enamorada estoy?”, expresó Figueroa.

Además, Tinelli confirmó que sigue de cerca la carrera profesional de Milett Figueroa y reveló que la acompaña virtualmente en sus apariciones televisivas. “Estoy viendo el programa, todos los días lo vi. Mientras trabajo, lo voy viendo”, aseguró el conductor. Las declaraciones de ambos han disipado cualquier rumor de distanciamiento, confirmando que su historia de amor sigue firme.