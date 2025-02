El periodista deportivo Giancarlo Granda, conocido como ‘El Flaco’, fue captado durante una pausa comercial de ‘América Hoy’ conversando de manera muy atenta con Milett Figueroa, la flamante conductora del magazine de América TV.

Fue Ethel Pozo quien lo puso en evidencia al bromear sobre su actitud, asegurando que estaba “metiéndole el floro que mete en Cochinola”. La inesperada acusación sorprendió al periodista de 36 años, quien intentó defenderse explicando lo que realmente le decía a Milett. Sin embargo, la modelo y presentadora no tardó en desmentirlo.

¿Qué paso entre el ‘Flaco’ Grande y Milett Figueroa?

Giancarlo ‘Flaco’ Granda fue invitado a ‘América Hoy’ y, detrás de cámaras, no perdió la oportunidad de conversar con Milett Figueroa. Sin embargo, su intento de acercamiento no pasó desapercibido y fue delatado por Ethel Pozo, quien no dudó en exponerlo en vivo frente a todos. “Quiero que vean qué pasó en el corte comercial, hablándole y metiéndole el mismo floro que usa en Cochinola, pero no te va a ligar. Ella no quiere hablarte, pero tú sí”, le mencionó la hija de Gisela Valcárcel.

Tras ser expuesto, el comentarista deportivo no tardó en defenderse y aseguró que solo estaba hablando con Milett Figueroa para coordinar una entrevista. Incluso mencionó que ella había anotado su número telefónico. “¿Anotaste su número?”, preguntó con picardía la conductora. Sin embargo, fue en ese momento cuando Milett decidió intervenir y desenmascararlo. “No me preguntó por una entrevista, me dijo que conoce a Marcelo Tinelli. Por ahí entró”, reveló entre risas,

“Yo la quiero entrevistar en mi canal de YouTube. Yo viví en Buenos Aires, un año (...) Hemos intercambiado experiencias en Buenos Aires, yo estuve estudiando y soy mucho de podcast y televisión. Marcelo fue al restaurante donde trabajaba", se excusó el periodista, lo que provocó la situación más peculiar del día en ‘América hoy’.

El ’Flaco’ Granda se pronuncia sobre su vida sentimental

El comentarista deportivo Giancarlo Granda no solo destaca por su análisis en el fútbol, sino también por su carisma y sentido del humor. Meses atrás, en ‘América Hoy’, el periodista sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida amorosa y su peculiar forma de presentar a sus ‘salientes’. Durante la conversación, las conductoras del programa lo confrontaron sobre su hábito de llamar a sus conquistas “futuras esposas”. Sin titubear, el ‘Flaco’ se defendió entre risas: “Fuera de bromas, me acerqué y dije ‘esta es mi futura esposa’”, lo que generó carcajadas en el set y reafirmando su fama de extrovertido.

Luego de que Ethel Pozo lo pusiera en aprietos al decirle que siempre usa la misma frase con todas, Giancarlo Granda no tardó en aclarar la situación. Entre risas, el comentarista aseguró que solo se trataba de una broma y que, por ahora, sigue disfrutando de su soltería.