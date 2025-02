Según lo que Gabriela Herrera confesó recientemente, varios futbolistas se le han insinuado en diferentes ocasiones e incluso señaló que algunos de ellos pertenecían a la selección peruana y eran casados, lo que ha ocasionado una gran duda en redes sociales.

Asimismo, Gabriela Herrera detalló que algunos futbolistas también se le han acercado en la discoteca, intentando tener alguna plática con ella, pero los rechazó.

¿Cómo la contactan?

Gabriela Herrera compartió en el podcast ‘Café con la Chevez’ que ha recibido insinuaciones de varios futbolistas peruanos, entre ellos algunos miembros de la selección nacional, muchos de los cuales están casados.

Según lo que detalló la modelo Gabriela Herrera, los jugadores suelen escribirle a su cuenta de Instagram y le envían mensajes directos, pero luego los eliminan porque ella no les responde. “Claro, en Instagram te escriben y cuando no les contestas, lo borran. Yo me mato de risa. No les contesto porque no me gustan”, detalló la bailarina.

Asimismo, Gabriela Herrera mencionó que esta sería la táctica que usan los futbolistas a diferentes mejores, esperando que alguna les responda.

“Yo estaba para mandarles el screenshot a las esposas para decirles. A mí no me importa. Ese es su modus operandi, creo: mandar el mensajito y ahí la que caiga. Pero a mí no me gustan. Todos son cortados con la misma tijera”, agregó al respecto.

Gabriela Herrera en entrevista con el podcast 'Café con la chevez'. Foto: YouTube/ Trome

¿Se le han acercado futbolistas en la discoteca?

Por otro lado, Gabriela Herrera comentó que en una oportunidad se le acercó un futbolista conocido en una discoteca, pero ella no lo reconocía.

“Yo estaba con mis amigas y me dicen hola y como yo digo ah, hola, porque no sé quiénes son... y me dicen: tú sabes quién soy. Yo lo miré y le dije: ‘No, no sé quién eres. Yo juego fútbol, ah, con razón no veo fútbol’, le digo. Chau, le dije”, detalló sobre esa anécdota.

La modelo considera que ese tipo de actitudes suelen ser ridículas, además de que no le interesa relacionarse con futbolistas. “Pero ya yo salir con uno de ellos y ya sabes a lo que te metes”, agregó tajantemente.