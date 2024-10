Una ruptura más. El cantante César Bernales, más conocido como César BK, y la bailarina Gabriela Herrera utilizaron sus redes sociales para dar a conocer el fin de su relación, después de un fugaz romance. Los jóvenes confirmaron su ruptura el último lunes 30 de septiembre, en sus respectivas cuentas de Instagram.



César BK y Gabriela Herrera finalizan su romance



A través de una storie en Instagram, la exparticipante de ‘Esto es guerra’ comunicó a sus fanáticos que decidió poner fin a su relación con César BK y por mutuo acuerdo. Al parecer, el viaje del tiktokero a México influyó en la decisión. Además, se descartó que haya habido una infidelidad.



“Mediante la presente, César y yo queremos comunicarle a todos nuestros seguidores que luego de haber conversado, hemos decidido que ambos seguiremos adelante por caminos separados. El cariño y respeto que nos tenemos seguirán intactos. Dejamos sentado que esta decisión ha sido mutua. Le deseo a César los mejores de los éxitos y un excelente futuro en México”, comentó Gabriela Herrera.

César BK también habló de su ruptura con Gabriela Herrera



César Bernales, quien se llegó a reconciliar con Álvaro Rod, también lanzó un comunicado sobre su ruptura. Prometió que más adelante hablará más del delicado tema.



“Bueno, gente, comentarles que por mutuo acuerdo, Gabriela y yo hemos decidido seguir por caminos separados. Eventualmente, podré comentarles los detalles. Les agradezco por todo el apoyo que siempre he recibido de su parte. Los quiero”, manifestó.

César BK aclara ruptura con Gabriela Herrera



Un día después de anunciar el fin de su relación con Gabriela Herrera, el intérprete de ‘Hoy te voy a olvidar’, ‘No me llames más’ y ‘Se te ve’ reapareció en ‘ATV Noticias Edición Matinal’, donde comentó que viene realizando su última gira por los medios de comunicación, antes de su viaje a México. “Tenemos una oportunidad muy grande allá. Estoy agradecido con Dios por esta oportunidad”, manifestó este martes 1 de octubre.



Segundos después, el periodista Julio Fernández le preguntó sobre su romance con Gabriela Herrera, con quien se mostró muy ilusionado para las cámaras de Magaly Medina. “Hemos decidido tomar caminos separados porque me voy a México”, respondió el artista peruano. “Es un poco complicado. No es un tema del que me sienta listo para hablar, tampoco”, añadió.

Asimismo, César BK manifestó que prefiere quedarse con los mejores recuerdos de su corta relación. “Me llevo lo más bonito. Gaby ha sido una chica excelente que ha sido muy linda conmigo. Creo que la complicidad que tuvimos fue muy bonita. Pero nos íbamos a seguir haciendo más daño si seguíamos y yo yendo a México iba a ser más complicado”.



Aunque dejó notar que le duele la decisión que tomaron Gabriela y él, el cantante aclaró que tampoco está destrozado. “Ambos lo hemos tomado con mucha madurez. Y obviamente le deseo lo mejor. Estoy seguro de que mostrará todo su talento. Como le dije, tampoco me estoy muriendo. El cariño y la amistad va a quedar allí”, concluyó ante la sorpresiva reacción de los conductores de ATV.

