Después de anunciar su ruptura hace más de un mes, Gabriela Herrera y César BK se presentaron en el set de Magaly Medina para brindar algunos detalles del verdadero motivo por el que decidieron terminar. Sin embargo, ambos terminaron enfrentándose en vivo.

Este lunes 25 de noviembre, Gabriela Herrera estuvo en el set de Magaly Medina y quedó muy sorprendida cuando César BK apareció en el programa. Como se recuerda, ambos terminaron porque el cantante viajaría a México a empezar su internacionalización, algo que finalmente no ocurrió.

Gabriela Herrera indicó que la ruptura con César BK fue por mutuo acuerdo.



“Gabriela dijo que no le caía mi mamá y no sé por qué, si nunca se conocieron. Las mamás tienen ese sexto sentido”, explicó el joven. Fue ahí donde Gabriela Herrera se defendió: “A la mamá no la conozco, nunca la conocí, no tengo que hablar de personas que no conozco”.

César BK no reveló por qué terminó su relación con Gabriela Herrera, aunque dejó entrever que no fue necesariamente porque se mudaría al extranjero. “Creo que Gabriela sabe muy bien el verdadero motivo; es cierto que no estaba listo para iniciar una relación”, acotó.



En esa misma línea, Gabriela Herrera dejó en claro que nunca habló mal de César BK en ninguna oportunidad, pues incluso le desea lo mejor. No obstante, el joven cantante deslizó que el romance no habría concluido en buenos términos.

“Después de cómo terminaron las cosas, yo no estaría sentado acá... He sido un caballero y no he hablado nada de los verdaderos motivos y no lo voy a hacer. Me dijeron celoso, tacaño, roñoso, en fin... yo creo que tuve las atenciones”, detalló.



A pesar de que ambos intentaron mantener la compostura, se evidenció su incomodidad. “Yo me enteré de que terminamos porque se iba a ir a México y porque no estaba preparada para tener una relación”, sentenció Gabriela Herrera.

Antes de concluir la entrevista, César BK sentenció que Gabriela Herrera nunca le fue infiel mientras salían, lo que descarta que hubo un engaño entre ellos.



“Eso quieres decir... bueno, pues... yo no quiero escándalos... Nunca me fue infiel; sí era cierto que le escribían futbolistas y cantantes, pero no me molestaba eso. Dice que yo no la acompañaba... Yo fui sincero desde el inicio...”, finalizó el artista.