Las acusaciones de infidelidad en contra del salsero Bryan Torres han tomado relevancia tras la divulgación de un audio en el que, supuestamente, sugiere un encuentro con una profesora de samba llamada María Medrano Bravo. Sin embargo, no habría sido la única mujer con la que habló el cantante, ya que apareció otra más.

Este martes 11 de febrero se compartieron nuevas conversaciones de Bryan Torres con otras mujeres, donde evidenciaría que el salsero minimizaba su relación con Samahara Lobatón e intentaba salir con algunas chicas, a pesar de su relación con la influencer.

PUEDES VER: Exponen nuevos chats de Bryan Torres con otra mujer mientras Samahara Lobatón estaba embarazada

¿Bryan Torres no estaba con Samahara Lobatón?

En el último programa de Magaly Medina, se compartieron conversaciones entre Bryan Torres y una cuarta mujer, en donde se evidencia que el salsero la habría contactado entre octubre y noviembre del 2024. Esto demostraría que el cantante sí mantendría conversaciones con otras mujeres.

La joven de nombre Gia Rod compartió estas conversaciones con la producción de ‘Magaly TV, la firme’, en donde se mostró que Bryan Torres habría negado su relación con Samahara Lobatón. La conversación fue del 18 de noviembre del 2024.

“Por ahí vi una entrevista en la que decías que estabas feliz con tu familia. Me sentí contenta por tus pequeñas”, le escribió la joven, a lo que Bryan Torres respondió: “Obvio, siempre con la familia, pero mi vida personal es otra, ok. No tiene nada que ver”.

Bryan Torres habría negado su relación con Samahara Lobatón. Foto: Magaly ATV

PUEDES VER: Magaly Medina expondrá pruebas de presunta infidelidad de Bryan Torres a Samahara Lobatón con mujer casada

¿Qué más le dijo Bryan Torres?

Un punto que generó interés en las conversaciones compartidas por el programa de Magaly Medina fue la afirmación de Bryan Torres sobre su situación de vivienda. Durante la charla, el cantante dejó en claro que no reside con Samahara Lobatón, revelando que cuenta con un espacio propio donde planea vivir de manera independiente.

“En mi casa de Chorrillos solo, pero no tengo nada aún, solo mi ropa. Todos los días me voy a cambiar y salgo a trabajar. A veces me quedo donde Samahara, otras veces donde mi mamá y así, donde caiga”, le escribió el salsero.

Bryan Torres habría negado vivir con Samahara Lobatón. Foto: Magaly ATV

Hasta el momento, Samahara Lobatón no ha emitido ningún pronunciamiento y tampoco ha confirmado si aún mantiene su relación con Bryan Torres, tras las evidencias que se han difundido en los últimos días.