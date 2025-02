Tomate Barraza celebra los 17 años de su hija Gaela con emotivas palabras: "Siempre estaré aquí"

Carlos ‘Tomate’ Barraza no pudo ocultar su emoción al celebrar el cumpleaños número 17 de su hija Gaela Barraza. A través de su cuenta de Instagram, el cantante de salsa y locutor peruano le dedicó un conmovedor mensaje en el que expresó su orgullo por cada uno de sus logros y reafirmó su inquebrantable apoyo en cada etapa de su vida. Con palabras llenas de amor, el artista dejó en claro que siempre estará a su lado, acompañándola en sus sueños y metas. La publicación rápidamente conmovió a sus seguidores, quienes no tardaron en sumarse a las felicitaciones para la joven.

Hace unos meses, Barraza compartió con sus seguidores otro emotivo momento en la vida de Gaela, cuando la adolescente cumplió su sueño de viajar al extranjero. Antes de iniciar su etapa universitaria, la hija del cantante y Danuska Zapata decidió disfrutar de un viaje a República Dominicana junto a sus amigos, un anhelo que, según su padre, requirió esfuerzo y sacrificio. Ahora, en su cumpleaños, Gaela recibe no solo el cariño de su familia, sino también el respaldo incondicional de su padre, quien sigue demostrando que su amor y admiración por ella no tienen límites.

El emotivo mensaje de Tomate Barraza a su hija Gaela

Con motivo del cumpleaños número 17 de su hija, Carlos ‘Tomate’ Barraza compartió en redes sociales un sentido mensaje que conmovió a sus seguidores. En su publicación, el artista expresó lo rápido que ha pasado el tiempo y cómo, a pesar de los años, sigue viendo en Gaela a la niña que solía tomar su mano con confianza.

“Mi Gaela cumple 17 años… y aunque el tiempo pasa demasiado rápido, mi corazón sigue viendo en ti a la pequeña que tomaba mi mano con tanta confianza. Verte crecer ha sido el mayor privilegio de mi vida”, escribió el cantante, reflejando el profundo amor y orgullo que siente por ella.

El emotivo mensaje continuó con palabras de admiración por la joven, resaltando su esfuerzo y perseverancia en cada meta que se propone. Tomate Barraza destacó la fortaleza, bondad y luz que caracterizan a su hija, deseándole que la vida le brinde momentos hermosos y que nunca deje de soñar en grande.

“Cada sueño que persigues, cada meta que alcanzas, me llena de orgullo y emoción. Hoy celebro no solo tu cumpleaños, sino también la maravillosa persona en la que te has convertido: fuerte, bondadosa, llena de luz. Que la vida te siga regalando momentos hermosos y que nunca dejes de soñar en grande”, expresó el cantante. Sus palabras rápidamente recibieron reacciones de cariño y felicitaciones de parte de sus seguidores, quienes no dudaron en enviarle sus mejores deseos a Gaela en su día especial.