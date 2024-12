A pesar de haber estudiado en el Colegio Militar Leoncio Prado y de haber ingresado a la Escuela Militar de Chorrillos, ‘Tomate’ Barraza decidió dar un giro radical a su vida y dedicarse al arte. Esta decisión, que tomó en 1997, ha sido objeto de análisis y reflexión en diversas entrevistas recientes.



Durante una entrevista, ‘Tomate’ Barraza recordó una de las anécdotas más memorables de su vida, como su experiencia en el Ejército Peruano. Cabe señalar que el músico reveló los motivos que lo llevaron a abandonar su incipiente carrera en el ámbito militar, resaltando que no se sentía preparado para enfrentar las exigencias que le imponían en esa etapa de su vida y, finalmente, prefirió dedicarse al arte.

¿Por qué abandonó su carrera militar?



Durante una entrevista con el periodista Giancarlo Granda, ‘Tomate’ Barraza compartió detalles sobre su vida antes de convertirse en figura pública. A pesar de haber estado en la Escuela Militar de Chorrillos, donde se preparaba para una carrera en las Fuerzas Armadas, el artista decidió pedir su baja voluntaria.

“En la escuela militar son 5 años y mucha gente piensa que ahí todo es chévere y bonito, que te vas a trabajar a provincia y todo bacán, pero de ahí recién empieza tu carrera militar como un oficial, abrazas el servicio que ofreces. De ahí tienes que ponerte a pensar que son 35 o 40 años en adelante y yo no me veía, te soy sincero”, confesó, explicando que la idea de una vida en la milicia no le resultaba atractiva.

‘Tomate’ Barraza decidió seguir sus sueños artísticos



La presión familiar también jugó un papel importante en su decisión. A pesar de la inversión económica que implicaba su formación militar, ‘Tomate’ Barraza priorizó su felicidad y su deseo de dedicarse a la actuación, un camino que comenzó a explorar en 1998.

“Hablé con mi abuelo, que me ayudó mucho a convencer a mi padre de que no quería que me vaya de la escuela porque, obviamente, se había pagado una fuerte suma de dinero por los cinco años y eso lo pierdes. Entonces, ese fue el detonante para hablar con mi padre, sincerarme con él y pedir mi baja. Yo pido mi baja en el 97 y automáticamente en el 98 me puse a estudiar teatro”, añadió.

A pesar de que Carlos ‘Tomate’ Barraza pensó en algún momento que había defraudado a sus padres, el popular personaje asegura que actualmente sus progenitores se sienten orgullosos de los logros que ha alcanzado a lo largo de su trayectoria.