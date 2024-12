Tomate Barraza, conocido cantante y conductor peruano, ha dado de qué hablar tras revelar una experiencia poco grata al usar viagra por primera vez. Durante una conversación abierta y sin filtros en el podcast de Christopher Gianotti, el artista peruano confesó que la popularmente conocida 'pastilla azul' no le sentó bien, describiendo el episodio como una vivencia incómoda y memorable.

"Me cayó malísimo...", refirió Barraza, quien no se limitó a hablar sobre este incidente, sino que también profundizó en otros aspectos de su vida sexual y personal, mostrando un lado más humano y vulnerable. Con su característico sentido del humor y sinceridad, compartió anécdotas que dejaron entrever cómo enfrenta los desafíos y aprendizajes en su intimidad.

Las íntimas confesiones de la vida sexual de Tomate Barraza

Durante la amena conversación en el podcast de Christopher Gianotti, Tomate Barraza no dudó en sincerarse sobre varios aspectos de su vida íntima. Entre risas y comentarios desenfadados, relató su fallida experiencia al probar viagra por curiosidad. “En algún momento probé el viagra por hue..., me cayó malísimo, muy mal”, confesó el cantante, dejando claro que este episodio fue más un experimento desafortunado que una necesidad. La anécdota generó carcajadas y empatía entre los seguidores del espacio digital, quienes agradecieron su honestidad al abordar un tema que, para muchos, sigue siendo tabú.

Cuando la conversación giró en torno a prácticas sexuales menos convencionales, como las orgías o el uso de juguetes sexuales, Tomate Barraza dejó clara su postura con una respuesta directa y sin rodeos. Mostrando su característico estilo honesto y espontáneo, el cantante explicó que esas experiencias no forman parte de su vida ni despiertan su interés. Ante la curiosidad de Christopher Gianotti, el actor y cantante peruano respondió de manera categórica: "Yo solito, yo mismo soy. No me vacila, no me llama la atención".