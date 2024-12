Greissy Ortega ha revelado que mantiene una convivencia con su pareja, Randol Pastor, desde hace un mes. La noticia ha generado interés entre sus seguidores, ya que la pareja parece estar disfrutando de este nuevo capítulo en sus vidas.

¿Se adaptaron a la convivencia?

Según lo que detalló Greissy Ortega en una entrevista con el diario Trome, su romance con Randol Pastor cada vez se pone más serio, pues incluso la colombiana confesó que está viviendo con él desde hace aproximadamente un mes.

Incluso, Greissy Ortega y Randol Pastor revelaron que su relación, que ya cuenta con cuatro meses, ha avanzado al punto de que no tuvieron problemas para decidir convivir juntos. La joven expresó que al lado de Randol ha hallado la paz que tanto anhelaba en su vida.

“Llevamos cuatro meses, vivimos juntos desde hace un mes”, declaró la influencer al inicio. En esa misma línea, Randol Pastor aclaró qué tal iba la convivencia, señalando que el carácter de Greissy Ortega es fuerte: “Bien. Tiene un carácter fuerte, pero es manejable”. Ante ello, la colombiana añadió: “Tengo un carácter muy fuerte y él es más tranquilo, dócil, pero ha sabido lidiar con esta loca; él me da tranquilidad”.

¿Se apresuraron con la convivencia?

En esa misma línea, Greissy Ortega dejó en claro que considera que no se apresuraron para convivir juntos, revelando que se conocen desde hace una década.

“Nos conocemos hace diez años, solo que teníamos pareja y nos respetábamos mucho. Empezamos a hablar desde mayo de este año; ya me había separado en septiembre, estaba solterita. Pero cuando las personas quieren algo real, no quieren perder su tiempo”, especificó la influencer sobre el tema.

Por otro lado, Greissy Ortega dejó en claro que su novio, Randol Pastor, se lleva muy bien con sus hijos y no busca reemplazar la figura paterna que los menores tienen.

“Mis hijos lo aman. Jamás (buscaría reemplazar). Ellos tienen su padre y no preguntan: ‘¿mamá, por qué no estás con papá?’. Mis hijos creo que no se acuerdan de su papá”, concluyó en una entrevista con el diario local.