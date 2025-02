Andrea San Martín estuvo presente en el set de ‘América hoy’, donde fue abordada sobre la finalización de su relación con el joven Yerko Santiago, con quien mantuvo un romance durante más de un año. La conversación giró en torno a los motivos detrás de su separación y cómo ha enfrentado esta nueva etapa en su vida.

A inicios de febrero, Andrea San Martín, en entrevista con el portal ‘Instarándula’, confirmó el fin de su relación con Yerko Santiago, aunque nunca aclaró los motivos detrás de su separación. Ahora, la influencer ha dejado abierta la posibilidad de una reconciliación.

Andrea San Martín aún se habla con Yerko Santiago

Este martes 11 de febrero, Andrea San Martín fue invitada al programa ‘América hoy’, donde le consultaron sobre su ruptura con Yerko Santiago, aunque inicialmente la influencer confesó que no tenía intenciones de hablar sobre su expareja. Fue ahí donde Janet Barboza le consultó si su separación era definitiva.

“Mmm, nosotros no hemos perdido comunicación... Yo a él igual siempre le he tenido el mismo respeto, el mismo cariño, es un gran chico. No me gusta hablar de mi tema amoroso con él porque creo que si algo fue positivo para que la relación dure tanto tiempo, inclusive más que mis otras relaciones de manera continua”, señaló al inicio.

Fue ahí donde Andrea San Martín dejó entrever que podría retomar su relación con Yerko Santiago, ya que aún tiene un sentimiento especial por el joven.

“Los sentimientos nunca se borran de la noche a la mañana, aún inclusive habiendo inconvenientes, los sentimientos se mantienen y uno tiene que aprender a dialogar, a conversar. Además, nuestra relación fue a distancia. Si es que hay algo que tengamos que conversar, lo vamos a hacer entre nosotros y ya, nada más. Lo que me importa me lo guardo para mí”, finalizó al respecto.

Andrea San Martín confiesa que aún lo quiere

Por otro lado, Andrea San Martín, en una reciente entrevista con el diario Trome, confirmó que aún siente amor por su expareja Yerko. “Nosotros no hemos perdido la comunicación, el amor y cariño están presentes, no sé qué vaya a pasar mañana. (¿El amor no se va de la noche a la mañana?) Jamás, quien te diga eso es mentira. El ser humano, cuando ama de verdad, no elimina el sentimiento de la noche a la mañana”, sentenció la ‘ojiverde’.