Juan Víctor Sánchez, exnovio de Andrea San Martín y padre de su segunda hija, volvió a ser el centro de atención tras expresar públicamente su indignación por el presunto impedimento de salida del país que le impide viajar junto a sus hijos en estas fiestas navideñas. Aunque no mencionó directamente a la influencer, las tensiones previas entre ambos han dado lugar a especulaciones sobre el destinatario de sus recientes declaraciones.

Expareja de Andrea San Martín estalla en redes sociales

El conflicto relacionado con el impedimento de salida tiene su origen en medidas legales que Andrea San Martín habría solicitado hace varios meses, impidiendo que Juan Víctor Sánchez pueda viajar fuera del territorio peruano. Esta situación, ahora expuesta nuevamente, tomó un giro polémico cuando el padre de familia decidió pronunciarse en sus redes sociales para expresar su descontento.

En un mensaje público, Juan Víctor señaló: "Con solamente un escrito puede pedir el levantamiento del impedimento de salida del país y darles a los tres un regalo de Navidad porque nosotros lo celebraríamos después del 26. La última Navidad juntos fue en el 2019, está en sus manos".

La situación tomó mayor relevancia cuando Juan Víctor compartió en sus historias de Instagram un comentario que posteriormente eliminó y que muchos usuarios creyeron que estaba dirigido a Andrea San Martín.

"Yo no pienso pasar la asquerosidad de meterme con alguien y pretender que la amo, para que me levanten el impedimento de salida sin pagar un sol... Yo ya pagué todo y vengo impulsando hace meses que un proceso avance cuando la otra parte solo se dedicó a insistir en el impedimento de salida y no en el pago", escribió en sus redes sociales.