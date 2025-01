El cantante peruano Deyvis Orosco rompió su silencio sobre la polémica con su primo Bill Orosco, quien recientemente obtuvo autorización para interpretar los temas del grupo Néctar. En una entrevista con Trome, durante los premios Cape Música, donde fue galardonado en la categoría 'Mejor canción del año', el artista dejó en claro que tomará acciones legales y penales en este caso.

Además, el intérprete de 'No te creas tan importante' hizo una contundente advertencia a Andrea San Martín, su expareja, insinuando que ella también estaría involucrada en la disputa. "Hay un equipo legal que se encargará de cada tema, así que mucho cuidado con lo que se dice", enfatizó.

¿Qué dijo Deyvis Orosco sobre Andrea San Martín y Bill Orosco?

Deyvis Orosco fue tajante al referirse a su primo, asegurando que no está dispuesto a "darle color a nadie" y señalando que muchas personas intentan aprovecharse de su nombre para ganar notoriedad. “Estoy acostumbrado a que se cuelguen de mí para buscar relevancia, pero el trabajo es lo que marca la diferencia”, declaró el cantante, quien ha construido su carrera durante casi 20 años.

Respecto a la autorización que Bill Orosco recibió para cantar las canciones de Néctar, Deyvis aseguró que existen detalles que el público desconoce y que su equipo legal ya está tomando cartas en el asunto. "Hay cosas internas que la gente no tiene ni idea, es un tema delicado, no son temas de canciones, son temas de cosas que no se han hecho correctamente, son temas que van a entrar en un proceso legal y penal. Lo único que sí voy a decir es que con el cariño del público no se juega y cuando la verdad salga a la luz muchas personas van a ser perjduicadas", expresó con firmeza.

Cuando fue consultado sobre su expareja, Andrea San Martín, el artista reafirmó su postura y reiteró que cualquier asunto relacionado será tratado por sus abogados. "No voy a darle color a nadie. El que quiere color, que se compre su pintura", agregó, dejando entrever que podrían existir nuevas controversias en torno a su relación con la influencer.