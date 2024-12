Andrea San Martín tras acusación de Juan Víctor de impedir viaje con su hija: "Es una difamación"

Andrea San Martín negó rotundamente las acusaciones de su expareja Juan Víctor, quien la señaló como responsable de que no pueda viajar con su hija al extranjero por Año Nuevo. La exchica reality declaró que lo expuesto en su contra es falso y anunció que tomará acciones legales.

En un comunicado difundido por sus redes sociales, San Martín explicó que no tiene ninguna responsabilidad en los inconvenientes que enfrenta Juan Víctor respecto al permiso de viaje de su hija. Asimismo, señaló que las dificultades son consecuencia de no haber gestionado el proceso de manera oportuna.

¿Qué dijo Andrea San Martín sobre Juan Víctor?

Andrea San Martín respondió a las declaraciones de Juan Víctor y explicó que su expareja ya conocía los pasos necesarios para obtener el permiso de viaje. “El señor tiene intenciones de viajar por Año Nuevo desde hace meses y viene solicitando mi firma desde entonces. Se le indicó repetidas veces que yo no desistiré de ningún tema legal. Sin embargo, si el juez lo autoriza, firmaría el permiso de nuestra hija”, declaró en su comunicado.

Comunicado de Andrea San Martín. Foto: Instagram

La empresaria también remarcó que la situación podría haberse resuelto previamente si Juan Víctor hubiera gestionado la documentación necesaria con anticipación. “El señor pudo haber resuelto esto meses atrás y no tendría inconvenientes a estas alturas”, agregó.

Además, calificó las declaraciones de su expareja como una difamación malintencionada y confirmó que tomará acciones legales. “Adjudicarme como responsable del impedimento de salida del país que tiene el señor es una difamación malintencionada que me perjudica. Por ello, se tomarán las acciones legales pertinentes que la ley me faculte”, declaró San Martín.

Andrea San Martín también mostró chats con Juan Víctor: Instagram

Juan Víctor mandó mensaje por el presunto impedimento de salida del país

Días antes, Juan Víctor publicó un mensaje que muchos interpretaron como dirigido a Andrea San Martín. “Yo no pienso pasar la asquerosidad de meterme con alguien y pretender que la amo para que me levanten el impedimento de salida sin pagar un sol (...). Yo ya pagué todo y vengo impulsando hace meses que un proceso avance, mientras la otra parte solo se dedicó a insistir en el impedimento de salida y no en el pago”, escribió en su cuenta de Instagram.

Este mensaje aumentó la tensión entre ambas partes, dejando claro que la situación está lejos de resolverse. Mientras tanto, San Martín ha reafirmado su compromiso con seguir los procedimientos legales correspondientes y proteger su reputación frente a las acusaciones de su expareja.