La salsera Yahaira Plasencia decidió pronunciarse sobre su exnovio, Jefferson Farfán, y le envió un mensaje tras sus salidas con la influencer Xiomy Kanashiro, quienes fueron ampayados besándose en una discoteca como en una playa del sur. Cabe recordar que el exfutbolista y la cantante tuvieron una relación a principios de 2015, la cual terminó debido a una infidelidad de Plasencia.

Por esta razón, ‘Amor y Fuego’ entrevistó a la rubia de 30 años para conocer su opinión sobre lo que ya parece ser una nueva oportunidad en el amor para Farfán, quien fue expuesto caminando de la mano y besando a Xiomy Kanashiro en el programa ‘Magaly TV: la firme’.

¿Qué le dijo Yahaira Plasencia a Farfán tras sus salidas con Xiomy?

Yahaira Plasencia fue consultada sobre Jefferson Farfán, quien ha sido captado recientemente junto a Xiomy Kanashiro, modelo, influencer y actriz cómica, lo que ya parece ser el inicio de un nuevo romance. Ante ello, la llamada ‘Patrona de la Salsa’ aseguró no conocer a la ‘Chinita’, pero se mostró contenta por su exnovio y les deseó a ambos que disfruten de su amor. “Que vivan su amor y su vida. Cuando uno encuentra el amor, tiene que aprovecharlo. Les deseo todo lo mejor”, comentó Yahaira, asegurando además que hacen una bonita pareja.

Sin embargo, cuando la reportera le preguntó qué opinaba sobre el hecho de que Farfán le haya celebrado el cumpleaños a Xiomy en el famoso ‘búnker’, algo que no ocurrió cuando estaban juntos, la salsera cambió de semblante y respondió tajante: “No es mi vida, no me interesa”, dijo con una sonrisa.

¿Con qué futbolista le fue infiel Yahaira Plasencia a Jefferson Farfán?

En 2016, la relación entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia parecía ir viento en popa, hasta que un inesperado personaje irrumpió en sus vidas y cambió todo: Jerson Reyes, futbolista de la segunda división. El deportista peruano desató la polémica al afirmar que tuvo un romance secreto con la salsera tanto a inicios como a finales de 2015, cuando ella ya mantenía una relación sentimental con el hoy exfutbolista.

“Comenzamos con un coqueteo, que pasó a los besos y después se dio, no fue una noche, fue un todo lo que pasó. Yo estaba manejando y ella, en la parte posterior del carro, encapuchada, llama a su pareja. Llegamos al hotel, yo salgo y la dejo hablando por teléfono. Le digo que ya está la habitación y que podemos subir. Ella subió hablando por teléfono con él (Jefferson Farfán). No sé cómo se las ingenió y me dijo que ya no la iban a recoger (el chófer de Jefferson)”, compartió en el programa ‘El Valor de la Verdad’.

Años después, la misma salsera revelaría en su podcast que aquel episodio fue uno de sus mayores errores y que, debido a las críticas en su contra, cayó en depresión.