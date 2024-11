Vania Bludau confirma la pérdida de su bebé con emotivo video: “Esta Navidad estarías entre mis brazos”

La modelo e influencer peruana Vania Bludau conmovió a sus miles de seguidores al compartir la dolorosa noticia de la pérdida de su bebé a través de un trend en TikTok. Su emotivo mensaje ha generado una ola de apoyo en las redes sociales.



Vania Bludau lamentó la pérdida de su bebé



En un video que se ha vuelto viral, Vania se unió al trend 'en otra vida', donde aparece vestida de blanco y con zapatitos de recién nacido. Con lágrimas en los ojos, la exparticipante de realities juveniles como ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ expresó su tristeza y su deseo de que su bebé estuviera con ella en esta Navidad.

“En otra vida... esta Navidad estarías entre mis brazos... Este trend me tiene mal, ¿por qué lo hago? Ya soy capaz de hablarlo, si estás pasando por esto te abrazo fuerte. Pronto se te cumplirá ese deseo tan anhelado”, escribió Vania, resonando con muchas personas que han pasado por experiencias similares.

Vania Bludau recibió el apoyo de sus seguidores



La valentía de Vania Bludau al hablar de su dolor ha permitido que otros cibernautas se sientan menos solos en sus propias luchas. La comunidad en línea ha respondido con mensajes de aliento y solidaridad. Muchos seguidores han compartido sus propias historias de pérdida, creando un espacio de empatía y comprensión.



“También aplica para las que tenemos toda la intención, pero lo postergas y postergas porque no hay con quién”, “En otra vida, hubiese pasado más tiempo con mis padres, hubiera hecho las cosas totalmente diferentes y no dar más prioridades a otras personas me quedo con lo poco, pero hermoso recuerdo que tengo”, “Tranquila, ya llegará tu bebé arcoíris” y “En otra vida salía del hospital con ella en mis brazos. En esta vida me tocó llevarle flores”; fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la exnovia de Mario Irivarren.



¿Vania Bludau ya es ciudadana americana?



En septiembre del año pasado, la influencer Vania Bludau reveló que ya cuenta con la ciudadanía americana. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para contar a sus seguidores que recibió los documentos que la acreditan como residente de los Estados Unidos. Ante tal logro, la ex chica reality expresó su alegría al recibir su nuevo pasaporte después de varias semanas de espera.

“No solo estoy feliz porque por fin ya es real que soy ciudadana, sino que para una persona como yo que está acostumbrada a viajar, salir del país con libertad y no poder hacerlo por unos meses me tenía muy ansiosa”, comentó en sus redes.