El programa de Magaly Medina se encargó de remecer la farándula peruana con un nuevo destape. Jackson Mora, esposo de Tilsa Lozano desde el 2022, le fue infiel a la modelo peruana, según reveló un empresario colombiano. En declaraciones exclusivas para 'Magaly TV, la firme', el empresario, que responde al nombre de Andrés Rodríguez, quien además es socio de Mora, aseguró que el luchador engañó a la exjurado de 'El gran show' en un reciente viaje que realizó a tierras cafeteras y contó mayores detalles sobre lo sucedido.

"Jackson dejó a su esposa Tilsa en Brasil porque lo estaba esperando para unas vacaciones y cuando estuvo acá, estuvo con otra vieja (mujer) y luego se la llevó para la habitación del hotel, estuvo con ella, amaneció con ella en el jacuzzi. El jacuzzi dejó de funcionar", indicó el exsocio del esposo de Tilsa Lozano.

Empresario 'echa' a Jackson Mora y lo tilda de infiel

En la entrevista con el programa de Magaly Medina, Andrés Rodríguez aseguró que tenía bastante confianza con Jackson Mora, al punto de que el esposo de Tilsa Lozano le contó la infidelidad. "Él me presumió y me dijo 'mira la vieja (mujer) con la que tal y me la mostró", indicó el empresario colombiano, quien además describió físicamente a la mujer con la que, asegura, Jackson Mora le fue infiel a Tilsa.

Asimismo, según reportes de 'Magaly TV, la firme', Mora habría estado cuatro días sin Tilsa Lozano en Colombia. Fue en ese periodo en el cual, Jackson tuvo un evento, al que habría asistido la mujer con la que le fue infiel a la modelo peruana, según relata el empresario colombiano.

"La llevó al evento, me hizo entrarla por cortesía, la puso en la primera fila. Le pregunté a la mañana siguiente que almorzamos juntos, qué le decía a su mujer, por qué estaba tan tranquilo. O sea, se acababa de amanecer con otra mujer y se iba a ver con su esposa en otro país y simplemente me dijo 'tranquilo'. Me dijo que él le había dicho que se quedó dormido y que no pasaba nada", acotó Rodríguez.