El conductor y actor Adolfo Aguilar dio un gran paso en su vida personal al comprometerse con su pareja, José Antonio Ortiz, un joven productor y comunicador audiovisual. La propuesta de matrimonio ocurrió el 31 de enero de 2025, durante la última función del show 'Cantar hasta morir', un evento en el que el público fue testigo de un emotivo momento. Adolfo sorprendió a su prometido, pidiéndole matrimonio en pleno escenario, lo que marcó el inicio de una nueva etapa para ambos.

La diferencia de edad entre Adolfo Aguilar y José Ortiz ha generado gran curiosidad entre los usuarios de redes sociales, pero ambos han asegurado que esto no ha sido un impedimento para el amor que comparten. La relación entre ambos ha crecido a pesar de los retos y diferencias, y ahora se alistan para iniciar una nueva vida juntos como pareja casada.

¿Cuántos años se llevan Adolfo Aguilar y José Ortiz?

Adolfo Aguilar, quien nació el 1 de octubre de 1972, tiene actualmente 52 años. Por su parte, el venezolano José Antonio Ortiz, su prometido, tendría 29 años, lo que implica una diferencia de 23 años entre ambos. Esta diferencia ha llamado la atención, pero ellos mismos han destacado que no es un obstáculo en su relación. En una entrevista con La República, José Ortiz comentó: "A mí no me cuesta porque siempre he dicho que soy un viejo dentro de un cuerpo joven". Adolfo, por su parte, ha expresado abiertamente su preferencia por personas más jóvenes, mencionando en otra ocasión: "Me gusta el colágeno, claro. ¿A ti no te gusta?".

Adolfo Aguilar y su pareja José Ortiz. Foto: América/Instagram

La historia de amor entre Adolfo Aguilar y José Ortiz

La relación de Adolfo Aguilar y José Ortiz no fue fácil al principio. Según el mismo Aguilar, fue él quien hizo toda la magia para que su vínculo tomara fuerza. En una entrevista, el productor comentó que el comienzo fue algo frío, pero que con el tiempo ambos lograron construir una conexión sólida que les permitió llegar a este importante momento en sus vidas. A pesar de las diferencias de edad y de las complicaciones iniciales, ambos han asegurado que su relación está basada en el amor y el respeto mutuo.