Adolfo Aguilar, conocido por su paso por el programa 'Yo soy', sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su vida personal durante una entrevista en el podcast 'Los coneros'. El expresentador, que mantiene una relación con José Antonio Ortiz, reveló que no descarta convertirse en padre en un futuro, aunque lo haría a través de métodos alternativos debido a la naturaleza de su relación. Durante la conversación, Adolfo se mostró abierto y sincero al hablar sobre su deseo de formar una familia junto a su pareja.

Las declaraciones del exconductor se hicieron virales debido a la controversia y la sinceridad con la que abordó temas sobre la paternidad en parejas del mismo sexo. El método que Aguilar mencionó, el vientre de alquiler, se sumó a una lista de alternativas que podrían permitirle cumplir su sueño de ser padre.

Adolfo Aguilar comparte su deseo de ser padre y no descarta el vientre de alquiler

Adolfo Aguilar dejó claro que, aunque en este momento no tiene planes inmediatos de tener hijos, no descarta la idea de convertirse en padre. En una charla distendida con los conductores del podcast, Rafael y Yittlas, el exconductor de televisión explicó que, si bien aún no es algo que esté en sus planes a corto plazo, su pareja, José Antonio Ortiz, sí tiene el deseo de ser padre. "Yo por ahora no. Mi pareja sí quiere tener hijos, probablemente lo conversemos más adelante", afirmó. Aguilar añadió que, si bien no es una prioridad, le gustaría tener hijos, ya que disfruta de la compañía de los niños y considera que la paternidad es una experiencia "linda".

La declaración de Adolfo se hizo aún más interesante cuando habló sobre los métodos que usaría para convertirse en padre. Como una pareja del mismo sexo, Aguilar y su novio tendrían que recurrir a alternativas a la paternidad tradicional. En ese contexto, el exconductor de televisión mencionó el vientre de alquiler como una de las opciones viables. De hecho, expresó que si alguna de sus amigas pudiera donar un óvulo, como la modelo Karen Schwarz, le parecería "extraordinario". "Si va a salir (su hijo) como Karen, ya pues, imagínate", expresó.

"Si existiera la posibilidad de que una de mis amigas, de estas lindas amigas que tengo, me pudiera regalar un óvulo, sería extraordinario también", añadió Adolfo Aguilar.