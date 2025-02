Después de que Bill Orosco diera a conocer que cuenta con la autorización para interpretar las canciones del grupo Néctar, a pesar del conflicto con su primo Deyvis Orosco, el ‘Bomboncito de la cumbia’ decidió dejar en claro que su familiar solo se estaría ‘colgando’ para tener notoriedad, pero no le daría más pantalla.

La controversia entre Deyvis Orosco y su primo Bill se intensificó tras el envío de una carta notarial por parte de Deyvis, en la que exigía que Bill cesara la interpretación de algunas canciones de la agrupación Néctar. Durante su aparición en el programa ‘Magaly TV, la firme’, el joven artista reveló que su primo llegó a solicitar a Indecopi la prohibición del uso del apellido Orosco en su trayectoria musical.

¿Minimiza la trayectoria de su primo Bill Orosco?

Recientemente, Deyvis Orosco estuvo en los premios Cape Música, donde la prensa le consultó sobre los temas legales que enfrenta con su primo Bill Orosco, tras darse a conocer que el joven podía interpretar temas del grupo Néctar.

“Tengo tantos años en esta carrera... Quien quiere salir adelante, que trabaje. Los temas legales los maneja mi equipo. Soy un producto, un cantante, una marca y tengo un equipo de trabajo que se encarga de esas cosas y toma decisiones”, declaró el ‘Bomboncito de la cumbia’ para las cámaras de ‘Más espectáculos’.

En esa misma línea, Deyvis Orosco señaló que su primo Bill Orosco no habría seguido el procedimiento legal adecuado para interpretar los temas de Néctar.

“Hay cosas internas que la gente no sabe. No es solo un tema de canciones, sino de asuntos que no se han manejado correctamente. Es un tema delicado que entrará en un proceso legal y penal”, detalló el músico.

¿Lanzó un potente mensaje a su primo Bill Orosco?

Por otro lado, Deyvis Orosco aseguró que no le seguirá dando importancia a las controversias que involucren a su primo Bill Orosco o a su expareja Andrea San Martín.

“Cuando la verdad salga a la luz, muchas personas se verán perjudicadas. Como dije, mi equipo legal se encargará de cada asunto. Mucho cuidado con lo que se dice de una persona. No voy a darle color a nadie. El que quiere color, que se compre su pintura”, sentenció el cantante sobre el tema.