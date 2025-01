El cantante de cumbia Bill Orosco ha recibido la autorización oficial para interpretar algunos de los temas más emblemáticos del Grupo Néctar. A pesar de la oposición de su primo, Deyvis Orosco, quien solicitó al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) que se le prohíba usar este repertorio, los compositores de las canciones han dado su respaldo a Bill.

Deyvis Orosco lanza insólita respuesta ante novedades sobre Bill Orosco

En declaraciones para el programa 'Amor y fuego', Bill Orosco agradeció el respaldo recibido por parte de los compositores. “Gracias a Dios, los compositores me están apoyando en ese tema, ya me han dado la autorización (...) Hay público para todos. El mejor jurado es el público, yo no quiero pelearme con nadie, mucho menos con mi familia. Siempre voy a cuidar eso. No me gusta estar en discusiones, no le tengo rencor (a mi primo), para nada”, afirmó el cantante.

Bill también enfatizó su deseo de mantener una relación cordial con su primo y evitar conflictos familiares, destacando que su prioridad es el público.

Por su parte, Deyvis Orosco sorprendió con su respuesta ante la consulta realizada por el mismo programa. Al ser preguntado vía WhatsApp sobre su opinión respecto a la autorización que permite a su primo interpretar canciones del Grupo Néctar, el cantante de cumbia optó por no emitir comentarios directos sobre el tema.

En cambio, Deyvis envió una fotografía en la que aparece sonriente junto al actor mexicano Eugenio Derbez, tomada durante su viaje a Miami, Estados Unidos. Esta respuesta, considerada inusual, fue interpretada por 'Amor y fuego' como una posible muestra de indiferencia ante la reciente decisión que favorece a su primo.